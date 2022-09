„Lebendige Demokratie braucht kritische Berichterstattung, aufmerksame Bürger und freie Meinungsäußerung!“ Schnitgers politische Analysen rufen Achtungszeichen hervor.

Jung, frisch, dynamisch, authentisch, frech und vor allem eines: deutlich in der Sache. Tim Schnitger ist der neue Shooting Star für politische Beiträge in den sozialen Medien. Seine politischen Analysen schlugen bei YouTube und bei Facebook ein wie eine Bombe. Massive Zugriffszahlen und schwerpunktmäßig nur positive Kommentare.

Aktuell wurde seine Arbeit von einem Leitartikel der „Welt“ kommentiert. In diesem wurde seine Arbeit durch Führungskräfte der CDU abgemahnt. Genügend Gründe für Epoch Times, diesem jungen Talent im Rahmen eines sachlichen Hintergrundgesprächs auf den Zahn zu fühlen. Die Fragen stellte Bernd Oliver Bühler.

Herr Schnitger – Sie tauchen plötzlich aus dem Nichts auf. Wer sind Sie?

Mein Name ist Tim Schnitger und ich bin 25 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in meiner Heimatstadt Eisenach mit meinen zwei Brüdern und meiner kleinen Schwester. Nach dem Gymnasium habe ich eine Ausbildung zum Operationsassistenten abgeschlossen und bin anschließend in den Außendienst für Medizinprodukte gewechselt. Ich bin also ein ganz normaler arbeitender Bürger und seit zwei Jahren Mitglied der CDU. Für die Politik interessiere ich mich seit meinen frühesten Lebensjahren.

Sie sind erst seit zwei Monaten online und doch schon berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt. Wieso haben Sie sich an die Öffentlichkeit gewendet?

Wie wir alle wissen, waren die letzten Jahre nur von Krisen geprägt – sei es die Eurokrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Coronakrise oder nun die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg. Keine einzige davon haben wir bis heute komplett gelöst. Im Gegenteil: Jede zusätzliche ungelöste Krise hat nur eine weitere Spaltung in unserem Land vorangetrieben, auch durch eine moralische Selbstüberhöhung der Regierenden. Das kann so nicht weitergehen!

Wer hilft Ihnen bei Ihren Videos?

Keiner. Das mache ich alles alleine. Es wird behauptet aufgrund der Professionalität und guten Qualität, dass ich ein ganzes Kamerateam einsetzen würde. Dabei mache ich alles mit einer einfachen 300 Euro Kamera und filme von meinem Keller oder meiner Wohnzimmer-Couch aus. Dafür, dass ich dies erst seit acht Wochen mache, ist die Resonanz überwältigend.

Worin begründet sich Ihr Erfolg?

Das liegt meiner Meinung nach daran, dass ich Themen klar und deutlich auf den Punkt bringe. Mein Motto lautet nicht umsonst: Jetzt wird Deutsch geredet. Und ich glaube, dass es gerade dieser Klartext ist, der meine Videos so positiv bei den Zuschauern befördert. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn die Zuschauer zu mir kommen, dann nicht, weil ich besonders klüger oder schlauer bin, sondern weil sie gerade diesen Klartext seitens Parteien und Politik vermissen.

Sie haben eine Demonstration zum Tag der Deutschen Einheit angekündigt unter dem Motto „Wir sind eine Nation.“ Was hat Sie dazu motiviert?

Das Hauptproblem unserer Nation ist die tiefgehende Spaltung durch die ungelösten Krisen und Herausforderungen der letzten Jahre. Egal ob:

West gegen Ost

Alt gegen Jung

Links gegen Rechts

Arm gegen Reich

Klimaaktivist gegen Umweltsau

EU-Weltbürger gegen Nationalist

Teddybärwerfer gegen Ausländerfeind

und jetzt noch dazu Transatlantiker gegen Putin-Versteher.

Dieser „Luxus“ der Uneinigkeit und falscher oder gar nicht getroffener Entscheidungen konnte getragen und finanziert werden durch eine immer funktionierende Wirtschaftskraft. Mit der politisch verursachten Energiekrise durch die Sanktionen und den explodierenden Energiepreisen zerstören wir systematisch unser Rückgrat: unsere Industrie, unsere mittelständischen Unternehmen und somit auch unseren Wohlstand. Wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, dann zahlen das die einfachen Leute auf der Straße und nicht die Eliten in ihren Sänften.

Warum der 3. Oktober?

Weil es Zeit wird, endlich Einheit und Geschlossenheit zu schaffen. Deswegen habe ich sowohl den 3. Oktober als auch das Motto „Wir sind eine Nation“ gewählt. Zum einen, weil die Energiekrise uns alle gleichermaßen hart trifft. Keiner steht alleine da! Hier gibt es kein „rechts“ oder „links“, „oben“ oder „unten“, „arm“ oder „reich“, sondern kaltes Dunkel für alle im Falle eines Blackouts im Winter und schon jetzt immer mehr Handwerksbetriebe, Bäckereien und Metzgereien, die schließen müssen.

Darunter leidet jetzt schon die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen, liebevoll geschaffenen Nahrungsmitteln. Zum anderen, weil wir durch jede einzelne dieser Spaltungen nicht mehr die Kraft besitzen, weitere Krisen bewältigen zu können – in Wirtschaft und Gesellschaft. Deswegen müssen wir endlich die erste und älteste Spaltung nach fast 32 Jahren überwinden: die Ost-West Teilung in unseren Köpfen.

Warum Eisenach?

Irgendwo muss man ja anfangen! Eisenach ist meine Heimatstadt. Vor allem aber ist es eine geschichtsträchtige Stadt mit tollen Bürgern ebenso wie unser Land. Gerade hier wurde 1817 das Wartburgfest von den Burschenschaften gefeiert und einer der Grundsteine für die Einheit Deutschlands gelegt.

Die bürgerlichen Rechte, die bereits damals formuliert worden sind, finden sich heute in allen europäischen Verfassungen als auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Einen besseren Ort gibt es nicht und ich bin stolz, ein Eisenacher zu sein.

Sie halten es immer noch für notwendig, auf die Straße zu gehen?

Das Volk hat Angst! Und wenn die Politik es nicht hinkriegt oder nicht hinkriegen will, ist es die verdammte Pflicht und das Recht des Bürgers, sich dem entgegenzustellen und auf die Straße zu gehen! Dazu gehört, die ideologischen Scheuklappen endlich abzulegen und auf den Deutschen Wählerwillen zu hören.

Denn am Ende des Tages sind es die kleinen Leute, zu denen auch ich mich zähle, die die Zeche der politischen Entscheidungen bezahlen müssen. Aussagen wie von Außenministerin Baerbock notfalls gegen den Wählerwillen zu regieren, zeugen von Hybris und befördern erst Recht nicht das Vertrauen in die Arbeit der Regierenden.

Wie sind die bisherigen Reaktionen auf die angekündigte Demo?

Überwältigend positiv. Ich habe bundesweit und über die deutschen Landesgrenzen hinaus Unterstützung erhalten und Lob für diese Initiative erfahren dürfen. Ich bin jetzt noch positiv überrascht, um nicht zu sagen verblüfft und überwältigt, was ich da als einfacher Bürger losgetreten habe.

Über den bereits erwähnten Beitrag in der „Welt“ hat die CDU bekannt gegeben, sich von Ihnen zu distanzieren. Wie haben Sie im ersten Moment darauf reagiert? Schließlich sind Sie doch auch Mitglied der Partei?

Ich verstehe die ganze Aufregung seitens der CDU nicht. Ich bin ein einfaches Mitglied, aber vor allem bin ich ein einfacher, politisch motivierter Bürger, der in diesen Krisenzeiten sein Demonstrationsrecht wahrnimmt, um nicht nur meiner eigenen, sondern auch weiteren kritischen Stimmen eine Plattform zu bieten mit dem Ziel, Einigkeit wiederherzustellen.

Deswegen ist die Versammlung, die ich als ein Zusammentreffen von Bürgern betrachte, als überparteilich angekündigt. Diese Bürgerversammlung ist von und für Bürger mit Ihren Ängsten und Nöten zum gegenseitigen Dialog und Austausch gedacht und konzipiert. Sie ist nicht und nichts für einzelne Extreme und Extremisten. Auch deswegen arbeite ich im engen Dialog mit den örtlichen Polizeibehörden, die übrigens einen großartigen Job leisten in dieser schwierigen Zeit.

Und Ihr Verhältnis zur CDU?

Ich habe nicht mit einem Wort die CDU mit dieser Demo in Verbindung gebracht. Das hat die Partei mit ihrer Stellungnahme in dem „Welt“-Artikel nun selbst geschafft. Bravo! In diesen Krisenzeiten mit drohender Insolvenzwelle, Arbeitslosigkeit und Armut für die Bevölkerung sollte die Führung der CDU besseres zu tun haben, als sich an einem einfachen Mitglied abzuarbeiten. Augenscheinlich sind Sorgen und Ängste der Bevölkerung noch nicht genügend in den Köpfen der Parteizentrale und der Politik angekommen. Umso mehr ein Grund, die geplante Demonstration aufrecht zu erhalten!

Wie bewerten Sie die Reaktion des Landesvorstandes der CDU Thüringen?

Mein stellvertretender Landesvorsitzender Raymond Walk sagte, dass „Personen, die extremistische und menschenverachtende Positionen vertreten, nichts in der CDU verloren haben.“ Das sehe ich genauso!

Ich selbst bin staats- und verfassungstreu erzogen und aufgewachsen und trete als überzeugter Bürger für diesen Staat und seine Gesellschaft ein. Denn ein Staat ohne seine Bürger ist nichts, mit seinen Bürgern aber alles! Natürlich sind solche Aussagen wie von Herrn Walk über mich nicht schön, ganz abgesehen davon, dass sie falsch sind. Unabhängig davon, dass es hier um mich geht, habe ich von einem erfahrenen Parteistrategen mehr erwartet als solch eine kopflose Reaktion.

Also stufen Sie die Reaktion Ihrer Partei als Überreaktion ein?

Ja, das ist sie. Denn die Zeiten einer starken Thüringer-CDU wie unter Dr. Bernhard Vogel oder Dieter Althaus sind schon zu lange her. Ich stelle mir die Frage, ob wir bei dem jetzigen desolaten Zustand in der Führung zu diesen ehemals starken Zeiten zurückkommen können. Ich sage: Ja, es ist möglich, aber nur mit einer starken Führung und der Einbindung der Basis.

Auch wenn ich es nicht verstehe, kann ich es sogar nachvollziehen. Denn innerhalb der CDU Thüringen brodelt es massiv an der Basis. Die Führung steht unter großem Druck, weil der Beweis ihrer Arbeit für zukünftige Lösungen noch nicht vollbracht worden ist. Die alte wie die neue Führung sind in einer Bringschuld! Das lässt die Basis sie spüren.

Nachdem Herr Walk Sie bewertet hat. Wie bewerten Sie da Herrn Walk?

Die Führung in der CDU Thüringen ist in der Vergangenheit leider schon mehrfach durch höchst diskutable, polarisierende Aussagen negativ aufgefallen. So auch Herr Walk. So hat er in der Vergangenheit zum Beispiel die ganze Stadt Eisenach als „eine der Hochburgen des Rechtsextremismus“ bezeichnet. Das war mehr als politisch unklug!

Das Volk hat ein Gedächtnis, auch in Thüringen! Dass Herr Walk es geschafft hat, nicht nur sich, sondern auch der Partei einen Bärendienst zu leisten – steht außer Frage. Und wir Thüringer merken uns solche verletzenden und ungerechtfertigten Worte und Aussagen bis zur nächsten Wahl und darüber hinaus!

Und trotzdem reiche ich ihm und den anderen Mitgliedern der CDU die Hand. Denn die CDU – nicht nur in Thüringen, aber auch hier – muss wieder zu alter Stärke zurückfinden. Das geht nur gemeinsam! Und auch nur mit unterschiedlichen Positionen, denn nur das Streiten um das Richtige im Sinne einer offenen politischen Streitkultur wird uns wieder voranbringen.

Sehen Sie Ihre Kritik an der Merkel-Ära als parteischädigend an?

Überhaupt nicht! Im Rahmen der schonungslosen Neuausrichtung der Partei auf die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft und auf die Bedürfnisse der Bürger ist auch eine kritische Betrachtung der Vergangenheit notwendig. Nicht ohne Grund sitzt die heutige CDU auf der Oppositionsbank!

Selbst wenn dem so wäre, wäre der Erste, der ausgeschlossen werden müsste, der neue Parteivorsitzende der CDU, Friedrich Merz, selbst. Friedrich Merz war der erste Kritiker von Merkel. Herr Merz selbst hat auf den Merkel‘schen Scherbenhaufen – so auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik – mehrfachst hingewiesen.

Natürlich war auch in der Ära Merkel nicht alles schlecht. Sie ist der lebende Beweis für eine Amtszeitbegrenzung auf zwei Perioden, dann wäre uns vieles erspart geblieben. Denn „nach 15 Jahren Merkel ist die CDU ohne Kompass“, so die NZZ im Jahr 2020.

Aber nur die können die Zukunft gewinnen, die die Fehler und die Verfehlungen der Vergangenheit resolut aufarbeiten. Das Stülpen einer Glasglocke über die Ära-Merkel nach dem Motto „alles war schön“ und „alles war gut“ ist nicht hilfreich. Eine Verklärung ihrer Amtszeit und ihrer Person ebenso wenig. Im Angesicht der aktuellen Krisen und brennenden Herausforderungen wird auch die Zukunftsfähigkeit der Partei und somit auch des Landes dadurch ausgebremst und verhindert.

Sie wurden außerdem dafür angegriffen, Frau von der Leyen kritisiert zu haben.

Für meine Kritik gibt es doch gute Gründe! Was ist denn mit der Berateraffäre zu ihrer Zeit als Verteidigungsministerin? Und dem desolaten Zustand der Bundeswehr, den auch sie mit zu verantworten hat? Ein Krieg findet an den Ostgrenzen Europas statt und wir sind nicht einsatzfähig. Verdient das Lob?

Zudem läuft der Untersuchungsausschuss zu ihrer Person und ihrem Verhalten als Ministerin immer noch. Auch die Medien selbst waren im Umgang mit ihr zurecht kritisch. Wenn sie sogar als „Ministerin Ahnungslos“ betitelt wird, wie vom Spiegel-Journalisten Matthias Gebauer, wirft dies doch zurecht Fragen auf bezüglich ihrer Kompetenz, ihrer Befähigung und ihres Verständnisses von Transparenz und Integrität.

Oder denken Sie an den jetzt neu aufgekommenen Skandal bezüglich ihres Umgangs mit dem Chef der Firma Pfizer! Beide Fälle eint, dass hier Firmen augenscheinlich bevorzugt bei der Vergabe von Aufträgen behandelt worden sind. Wenn dazu wundersamerweise die Handydaten und SMS verloren gehen, bekommt die ganze Gelegenheit mehr als ein „Geschmäckle“. Und wir als Bürger, die sich keine Fehler gegenüber den Finanzbehörden erlauben dürfen, sollen das schweigend hinnehmen?

Übrigens: Selbst die EU-Ombudsfrau O`Reilly kritisiert das Verhalten von Frau von der Leyen und sieht hier dringenden Aufklärungsbedarf. Also befinde ich mich doch sogar in guter Gesellschaft!

Werden Sie sich weiter zu politischen Fragen äußern?

Ich werde unaufhörlich weitermachen, das ist mein Versprechen an meine Zuschauer und das ist und bleibt auch mein Recht als Bürger und meine Pflicht als Mitglied der CDU. Das Recht auf und zu Kritik ist Teil einer lebendigen Demokratie und ist nicht nur in unserem Grundgesetz mit Artikel 5, sondern auch in der Charta der EU mit Artikel 11 verankert.

Und auch die frisch verabschiedete Grundwertecharta der CDU vermerkt Entsprechendes: „ …, ist es im Sinne des Ganzen wichtig, unterschiedliche Stimmen und Interessen zusammenzuführen. Mehr denn je sind Volksparteien daher der Ort, an dem der verfassungsrechtliche Auftrag zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung erfüllt werden kann.“

Was also wirft man mir in der Parteizentrale vor? Dass ich deutlich bin in der Sache? Dass ich meine Meinung äußere? Ist dieses Recht für alle inzwischen zu einem Privileg für die Eliten in ihren Elfenbeintürmen verkommen?

Wie sehen Sie die Chance von Friedrich Merz, die CDU zu erneuern?

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ – das ist eine Weisheit von Albert Einstein. Das Gleiche gilt für die Politiker, die diesen miserablen Zustand zu verantworten haben. Das muss die gesamte CDU verstehen.

Friedrich Merz – seine Aufgabe ist es nun, diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren, den gestarteten Erneuerungsprozess grundlegend durchzuführen und vor allem zum Versprechen zurückzukehren, die Basis mit einzubinden.

Aussagen wie die von Wolfgang Schäuble, der sich damals gegen die Mitgliederbefragung für die Wahl des neuen Parteichefs ausgesprochen hat – trotz des Laschet-Debakels – sind höchst diskutabel! Denn er traut augenscheinlich der eigenen Basis nichts Gutes zu und spricht dieser somit die politische Reife ab. Das ist alles, nur nicht hilfreich. Nicht nur Herr Schäuble, sondern auch viele weitere in der Führungsriege der CDU möchten augenscheinlich viele strategische Fragen weiterhin im Hinterzimmer der Macht im kleinen Kreise klären. Die Frage stellt sich dabei: zu wessen Vorteil und wessen Nutzen?

Können mit solchen Positionen zukunftsfähige Entscheidungen getroffen werden?

Friedrich Merz sollte nie vergessen, wer ihn gewählt hat: nämlich die Basis. Und er sollte sich immer daran erinnern, wer versucht hat, ihn zu verhindern: Merkel und ihre Apparatschiks.

Dieses Versprechen der Mitsprache der Basis wurde bei der Wahl des Vorsitzenden noch gehalten, aber bei der Wahl des Bundesvorstands bereits wenige Wochen später wieder direkt gebrochen.

Somit befinden sich die größten Gegner dieses Erneuerungsprozesses und Anhänger der Merkel-Ära immer noch in der Führung der Partei selbst und sitzen auch schon wieder unverdient im Bundesvorstand.

Das erklärt für mich auch die zuerst vollkommen unverständliche Aussage von Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview, die Ära Merkel nicht weiter zu bewerten und den Blick stur nach vorne zu richten, weil ihm sonst die Unterstützung wegzubrechen droht.

Dabei ist gerade Merz in einer Position der Stärke. Die Basis weiß um ihn und seinen Wert, schätzt und schützt ihn. Denn die Basis weiß, dass er der Einzige in der Führungsriege ist, der die Partei zur alten Stärke zurückführen kann und will. Die Frage, ob er der Liebling der alten Merkel-Garde sein will, oder der Champion von Partei-Basis und Wählern, muss er sich wohl überlegen. Noch hat er die Gunst des Anfangs! Aber die Zeit rennt!

Wie will man aber etwas ändern, wenn man nicht die Vergangenheit aufarbeiten will?

Richtig! Deswegen werde ich solange auf die Ära Merkels hinweisen, wie dies notwendig ist. Denn ich bin nicht nur in der CDU, um Mitgliedsbeiträge zu entrichten, sondern auch an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Das sehe ich als meine Aufgabe – nicht nur als Mitglied der Partei, sondern vorrangig als Bürger dieser Republik.

Sie stehen also weiterhin zu Ihren Aussagen?

Natürlich, Sie sehen doch an den übertriebenen und emotionalen Reaktionen, dass ich den Finger genau in die Wunde gelegt habe. Das sehe ich als meine Aufgabe! Aber egal, ob ich meinen Finger in die Wunde reinlege oder nicht, die Wunde ist und bleibt da! Es bringt nichts, vor der eigenen Realität wegzulaufen! Das glauben weder der Bürger noch die Basis noch die Medien. Vor allem wenn selbst Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“ wie Boris Herrmann oder Ulf Poschardt von der „Welt“ den miserablen Zustand der CDU kritisieren, sollte dies zu denken geben.

Wo sehen Sie Ihre politische Zukunft und in welcher Partei?

Trotz allem oder gerade deswegen in der guten alten Volkspartei CDU. Ich möchte, dass die CDU zu alter Stärke zurückfindet. Umso mehr begrüße ich das Ende der Ära-Merkel und den Beginn der Ära Merz. Er muss jetzt nur anfangen zu liefern und ich werde dazu tatkräftig meinen Beitrag leisten. Auch ich will, dass die CDU sich den 40 Prozent bundesweit wieder von oben nähert und erneut eine konservative Politik vertritt. Sie kann und darf nicht bei den 28 Prozent verharren. Aber das geht nicht mit alten Strategien, alten Konzepten, erst recht nicht mit denselben alten Köpfen. Und schon gar nicht mit den Grünen als bevorzugtem Koalitionspartner, wie man es bereits in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein getan hat und jetzt mit Bernd Althusmann in Niedersachsen auch noch anstrebt.

Jede weitere Koalition mit den Grünen bindet uns links und bremst uns zugleich weiter aus. Siehe hierzu das Baden-Württemberg des Wolfgang Schäuble und seines Schwiegersohnes Thomas Strobl. Die CDU BaWü siecht vor sich hin und schafft es nicht aus dem Windschatten des grünen Überlandesvaters Winfried Kretschmann heraus. Will sie das überhaupt noch?

Dazu müsste man ja bereit sein, den Grünen Paroli zu bieten. Die grünen Gutmenschen sind aber nur so lange tolerant, wie man ihre Meinung teilt oder sie schweigend hinnimmt! Deswegen brauchen wir als CDU wieder eine inner- und außerparteiliche Streitkultur, deren Monstranz nicht die viel gepriesene Toleranz der Linken, sondern der bürgerliche Respekt auf Gegenseitigkeit ist.

Sie sehen die CDU also in einem grundlegenden Richtungsstreit?

Das ist doch offensichtlich! Die passende Antwort darauf findet sich in der Vergangenheit mit Franz Josef Strauß: „Bleiben wir auf dem Boden bürgerlicher Vernunft und ihren Tugenden oder steigen wir in das bunt-geschmückte Narrenschiff Utopia ein, indem die Grünen und die Roten die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.“

Sollte sich die CDU nicht endlich wieder auf konservative Werte statt grünem Nachgeplapper konzentrieren, wird sie weiter in die Bedeutungslosigkeit abdriften und nur noch als Mehrheitsbeschaffer und Juniorpartner für linke Parteien vor sich verenden. Im linksregierten Thüringen ist das bereits mit dem Konzept der „Opposition der Mitbestimmung“ der Fall!

Für welche politischen Prinzipien und Werte stehen Sie ein?

Ich stehe für eine bürgerliche Politik. Und ich sage Ihnen, was dies bedeutet und warum es dieses Land groß gemacht hat:

Bürgerlich ist Gleichberechtigung – nicht Gleichstellung

Bürgerlich ist Pragmatismus – nicht Utopie

Bürgerlich ist freier Wandel – nicht staatlich verordnete Transformation

Bürgerlich ist Entscheidungsfreiheit und selbstverantwortliches Handeln – und nicht Zwänge, Vorschriften oder Pflichten

Bürgerlich ist gefälligst die Politik aus den Wohnzimmern der Menschen raus zu halten und nicht bis ins Private alles regeln zu wollen

Bürgerlich ist die Achtung und der Respekt auf Gegenseitigkeit, insbesondere von und bei konträren einzelnen Meinungen

Wieso hat die CDU die letzte Bundestagswahl verloren?

Die CDU-Führung hat sich von all diesen bürgerlichen Werten verabschiedet, weil sie meint, immer mehr in linken Gewässern fischen zu müssen. Nicht das Bürgertum hat sich von der CDU abgewandt, sondern die CDU von den Bürgern. Das ist doch der wahre Grund für die verlorene Bundestagswahl im letzten Jahr und nicht allein der Person des Armin Laschet geschuldet.

Kann die CDU wieder zu alter Stärke zurückfinden?

Das Land und die CDU wurden von Politikern groß gemacht durch ihren unerschütterlichen Einsatz für das Land und die Bürger. Das war immer ein gemeinsamer, parteiübergreifender Kraftakt zwischen Politik und Gesellschaft! Angefangen von Adenauer, Erhard, Kiesinger, Kohl und Strauß seitens der CDU/CSU als auch seitens der SPD mit Brandt, Wehner und Schmidt.

Keiner dieser Persönlichkeiten ist durch das Werfen von Wattebällchen bekannt geworden. Bei den jetzigen Politikern habe ich jedoch den Eindruck, dass die sich solche Sorgen machen, was andere von ihnen denken könnten, dass ihnen das ganze Selbstvertrauen flöten geht.

Wenn unsere Politiker sich endlich wieder auf die Sache konzentrieren und aufhören, geradezu „mimosenhaft“ nach innen und außen sich zu verhalten, sind auch Erfolge für unser Land wieder möglich. Zu diesen bürgerlichen Werten müssen die CDU/CSU als auch die SPD, um die es nicht besser bestellt ist, schnellstmöglich wieder zurück. Glücklicherweise geht die frisch verabschiedete Grundwertecharta der CDU in die richtige Richtung. Allein auf Worte müssen jetzt noch Taten folgen!

Fühlen Sie sich als Politikum?

Es geht nicht um mich, sondern um die Sache. Politik ist Dienst am Volk: „Zuerst kommt das Land, dann die Partei, dann die Person“, wie es bereits Erwin Teufel gesagt hatte, der letzte große baden-württembergische Ministerpräsident vor der Anbiederung der CDU an die Grünen.

Unsere Demokratie besteht aus einem Parteiensystem und diese Parteien sollen und müssen verdammt noch mal das Beste für unser Land und unsere Bürger erstreiten!

Sollte die CDU mit der AfD in Thüringen eine Koalition eingehen?

Jede Partei, die sich am basisdemokratischen Findungsprozess aktiv und ehrlich beteiligt, verdient früher oder später ihre Chance. Zudem kann eine Koalition schneller beendet werden, als sie eingeleitet wird. Und vergessen wir eines nicht: Sowohl die Linken, als Rechtsnachfolgerin der SED als auch die Grünen, von denen einige ihrer Mitglieder im engeren Dialog mit der terroristischen Roten Armee-Fraktion (R.A.F.) standen, bekamen ihre Chance trotz berechtigter Bedenken aus deren Vergangenheit heraus.

Das muss auch die CDU verstehen, die nicht frei ist vom Eindruck, die eigene Parteipolitik und sich selbst oft zu wichtig zu nehmen und dadurch die Interessen des Landes hinten anstellt. Die guten Zeiten einer starken CDU-Thüringen wie unter Dr. Bernhard Vogel oder Dieter Althaus sind schon zu lange zurück! Unsere Demokratie wird seit Jahren durch diesen politischen Kindergarten ausgehöhlt und verlieren tut dabei auf allen Ebenen der Bürger.

Politik muss gestaltet werden für das Volk, durch das Volk und mit dem Volk. Wer das anders sieht, ist alles, nur kein lupenreiner Demokrat. Darüber können sich unsere Außenministerin Baerbock, Wirtschaftsminister Habeck und Gesundheitsminister Lauterbach sowie deren Camarillas auch nicht hinwegsetzen.

Wie sehen Sie den Zustand der Demokratie in Deutschland?

Eine Studie der Allensbach-Stiftung hat ein erschreckendes Ergebnis veröffentlicht: Jeder zweite Deutsche traut sich nicht mehr offen seine Meinung zu sagen. Das hat auch Handball-Legende Stefan Kretzschmar so feststellen müssen. Sobald wir die Meinungsfreiheit aufgeben, verlieren wir die Demokratie. Das kann, will und werde ich nicht zulassen.

Und wenn es darum geht, vor den Eliten den Mund zu halten und zu kuschen, dann hätten wir gleich die DDR behalten können. Es gilt die BRD als Staat und unsere Demokratie mit ihren Rechten und Freiheiten für die Bürger mit allen Mitteln zu verteidigen!

Wo sehen Sie das größte Problem in der deutschen Politik?

Politik ist zum Beruf geworden und die Berufung leidet darunter. Gerade deswegen wünsche ich mir, dass sich mehr Bundesbürger für die Politik begeistern und aktiv werden. Auch durch Mitgliedschaft in den großen demokratischen Parteien. Fakt: Mitgliederschwund bei CDU und SPD. Diese Politikverdrossenheit ist ein Aderlass nicht nur für die Parteien, sondern auch für den Staat, den es zu verhindern gilt.

Gab es Kardinalfehler in der Merkel’schen Politik?

Leider ja. Der größte aller Fehler Angela Merkels und der CDU war es, jede Form der nationalen Selbstbestimmung auf die europäische Ebene abzutreten, weil sie selbst national nichts zustande gebracht haben. Durch die Abgabe der Finanzpolitik an die EZB haben wir die Möglichkeit einer gezielten Inflationsbekämpfung verloren und müssen nun einen Eiertanz aufführen mit vergünstigten Bahntickets und steuerfinanzierten Tankrabatten. Alles lauter Feigenblätter, die die Probleme der Bürger nicht lösen, sondern mithilfe derer versucht wird, dem Wähler Sand in die Augen zu streuen, um die eigene politische Unfähigkeit und Schande zu kaschieren.

Zudem wurde der Grenzschutz an die Europäische Union abgegeben mit überforderten EU-Außenstaaten, die ihrem Schicksal überlassen werden und – aufgrund der Anziehungskraft unserer Sozialsysteme – einfach die Migranten nach Deutschland durchwinken. „Ein Sozialstaat ohne Außengrenzen wird auf Dauer nicht bestehen können“, so Stefan Aust in einem Interview mit der „Welt“. Auch hier befinde ich mich erneut in geschätzter Gesellschaft.

Diese Handlungsunfähigkeit ist zur Krisenbewältigung brandgefährlich, führt zur Politikverdrossenheit und stärkt nur extremistische Positionen gegen Europa. Ich kritisiere hier ausdrücklich nicht das Friedensprojekt Europa, welches der Garant für den europäischen Zusammenhalt und unseren gemeinsamen Wohlstand ist.

Ich kritisiere den geschaffenen Beamten- und Lobbyisten-Apparat, der zu einem unsäglichen, ineffizienten und überteuerten Verwaltungssumpf, um nicht zu sagen Moloch verkommen ist. Darunter leiden nicht nur unsere Wirtschaftsinteressen, sondern auch Staat und Gesellschaft, weil nationale Interessen über EU-Recht nicht mehr anständig vertreten, übergangen und sogar freiwillig geopfert werden.

Was ist Ihre Vorstellung des zukünftigen Deutschlands in der EU?

So wie es de Gaulle und Adenauer angedacht hatten: ein Europa der Vaterländer mit einer tief ineinander verflochtenen Wirtschaft und einer Gesellschaft, die sich ihrer christlich, griechisch und jüdischen Wurzeln bewusst ist. Ein Europa, bei der die nationale Souveränität der einzelnen Länder unangetastet bleibt und nur bei wichtigen Fragen in einem gemeinsamen Parlament ein Grundkonsens gefunden wird. Trotzdem darf sich kein Land in die inneren Angelegenheiten des anderen einmischen, vor allem Deutschland nicht!

Was ist die beste Organisationsform für Deutschland?

Es ist der Nationalstaat als identitätsstiftende Organisation. Ein starkes und souveränes Deutschland in einem starken Europa, in einer starken transatlantischen Partnerschaft, das keine Chance auslässt, Frieden durch Dialog zu schaffen. Diese starke transatlantische Partnerschaft muss durch zwei Prinzipien von unserer Seite ausgebaut werden:

Erstens: Russland darf und kann nicht ausgeschlossen werden. Reagan und Gorbatschow haben diese Verantwortung gelebt, denn der Kalte Krieg wurde nicht durch Waffen beendet, sondern durch Dialog und der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Erst diese Bereitschaft zum Dialog hat eine friedliche deutsche Wiedervereinigung ermöglicht. Ich als Bürger des Ostens bin sowohl Amerika als auch Russland dankbar, dass dies ohne Waffen und ohne Blutvergießen möglich war. Dieses Erbe des Friedens durch Dialog gilt es zu bewahren und weiterzuentwickeln. Es gibt auch jetzt genügend Krisenherde, wo es nicht an Waffen, sondern an Friedensgesprächen mangelt. Siehe den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan oder den Ukrainekrieg.

Zweitens: Augenhöhe. Ich stehe zur transatlantischen Partnerschaft, aber die Monroe-Doktrin verbietet die Einmischung Europas in amerikanische Angelegenheiten, während die USA sich weltweit einmischt. Verstehen Sie mich nicht falsch: Mich stört weniger die Außen- und Geopolitik der USA, sondern dass wir als Deutschland und die EU gar keine haben! Wir jammern unaufhörlich über die angebliche Rücksichtslosigkeit eines Trump, Putin oder Erdogan, aber tun nichts im Bereich einer deutschen oder gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik. Und wir wundern uns, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird?

Wie bewerten Sie Deutschlands Verhalten im Ukraine-Krieg?

Deutschland und die EU haben in allen Kriegen der letzten Jahre quasi tatenlos zugesehen oder jetzt beim Ukraine-Krieg sich bedingungslos auf eine Seite geschlagen. Das ist aber von deutscher Seite zu kurz gedacht. Gerade mit Deutschlands Geschichte und zwei Weltkriegen und einem geteilten Deutschland im Kalten Krieg sollten wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dass Krieg eine schlimme und vor allem vermeidbare Angelegenheit ist! Gerade weil militärische Konfrontationen zu nichts Gutem führen, ist es unsere Pflicht, eine Vermittlerrolle einzunehmen.

Ich lehne Wirtschaftssanktionen ab, die Russland so schwer schaden sollen, dass „es nicht mehr auf die Beine kommt“, wie es der Aussage von Frau Baerbock zu vernehmen war. Diese brandgefährliche Aussage spiegelt ganz genau das Prinzip des Versailler Vertrags wider, damals um Deutschland zu demütigen und zu lähmen nach den Brutalitäten des Ersten Weltkriegs.

Ich wiederhole eine wichtige Lehre aus dieser Zeit, die auch unseren westlichen Führern bekannt sein sollte: Sät nicht die Saat, die zum nächsten Weltkrieg aufkeimen kann.

Putin wird vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da sein, aber Russland wird es weiterhin geben. Bis dahin ist es von Vorteil, friedensstiftende Freundschaften weiter zu pflegen, denn wir wissen nicht, was nach Putin kommt.

Wie stehen Sie zu Waffenlieferungen?

Diese lehne ich ganz klar ab. Waffen haben noch nie einen Krieg verkürzt – im Gegenteil: Er macht ihn noch unerträglicher, verlängert ihn nur und am Ende sitzen trotzdem alle am Verhandlungstisch. Entweder wir gehen gleich dazu über oder wir gehen den langen Weg mit Millionen Toten und lebenden Angehörigen, die auch nach den Friedensverhandlungen noch nach Rache und Vergeltung trachten werden. Daher begrüße ich Bundeskanzler Scholz‘ Verzögerungstaktik in dieser Frage. Auch wenn ich gerne wissen würde, ob es Absicht oder Unvermögen ist.

Wie bilden Sie sich Ihre Meinung?

Eine alte Weisheit sagt, dass „bevor man den Mund leert, man erst einmal den Kopf richtig füllen muss“. Ich lese sehr viel und sauge Informationen auf wie ein Schwamm. Neben den klassischen Medien wie „Focus“, „Zeit“, „Welt“ und „Spiegel“ nutze ich auch noch die neuen alternativen Medien im Internet und recherchiere zu Themen und Personen, zu denen ich mich äußern möchte. Informationen aus verschiedensten Quellen heranzuziehen, ist wichtig, noch wichtiger ist es, die Quellen auf Richtigkeit zu prüfen. Das ist der oberste Grundsatz meiner Arbeit. Denn: Auch Journalisten können sich irren oder aufs Glatteis geführt werden.

Jetzt haben Sie Ihren Namen in einem Beitrag der „Welt“ gelesen. Wie war das?

Wer rechnet schon damit, eines Tages seinen eigenen Namen in der Zeitung zu lesen? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Arbeit so viel Anerkennung findet und sogar die „Welt“ auf mich aufmerksam wird.

Zuerst war ich erschrocken über die Art und Weise, wie meine Arbeit dargestellt wurde. Denn die „Welt“ ist eines meiner Hauptrecherche-Medien, deren Meinungen und Beiträge in meine Arbeit einfließen. Auch wenn ich diesen Beitrag nicht angemessen finde, war der Journalist doch fair im Umgang mit mir. Aber am Ende des Tages bringt mir das noch mehr Zuschauer! Danke!

Für mich zählt nicht, dass die „Welt“ meine Arbeit kritisch dargestellt hat,…

…ist, dass die Welt in anderen Artikeln gegenüber der Politik jedoch ähnlich kritisch auftritt wie ich. Vielleicht war auch deswegen die Resonanz aus meinem Umkreis als auch in den Kommentaren des Artikels überwältigend positiv trotz des augenscheinlich negativen Tenors.

Im „Welt“-Artikel wurden Sie in einen Topf mit Reichsbürgern und Corona-Leugnern geworfen. Fehlt nur noch der Putin-Versteher. Wie finden Sie das?

Ich bin kein Freund von solchen Etikettierungen und Schablonen. Das ist alles viel zu vereinfacht und somit falsch. Ich sehe mich weiterhin als Bürger in der Mitte Gesellschaft und als treuen Parteisoldaten der Werte, die die CDU, SPD als auch FDP in ihren großen Zeiten nicht nur propagiert, sondern auch gelebt haben.

Die Frage ist doch nicht, in welche Schablonen man mich einzwängen möchte, sondern wie es um das Land und seine Politik besteht. Ich kann, will und werde nicht behaupten, dass aktuell alles gut läuft, denn dafür läuft zu vieles falsch! Diejenigen, die propagieren, es wäre alles gut, denen kann ich nicht mehr helfen!

Ich bleibe dabei: Seit dem Zweiten Weltkrieg stand es noch nie so schlecht um Europa, die BRD und unsere Gesellschaft. Deswegen braucht lebendige Demokratie kritische Berichterstattung, aufmerksame Bürger und freie Meinungsäußerung! Ganz abgesehen von lebendigen Parteien!

Sie wurden kürzlich ein zweites Mal in der „Welt“ bedacht. Was sagen Sie dazu, dass sich ein Verfassungsschützer aus Thüringen mit Ihnen beschäftigt?

Es gab zwischenzeitlich ein erstes Gespräch mit Parteivorständen der CDU Thüringen, indem ich dafür gerügt wurde, dass ich die Arbeit der CDU kritisch in den sozialen Medien beleuchte. Mein Eindruck ist, dass jede Form von Streitkultur inner- und außerhalb der CDU nicht nur unerwünscht ist, sondern auch massiv bekämpft wird. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass eine Zeitung wie die „Welt“ mittels zwei Leitartikeln hintereinander versucht, mich und meine Arbeit in ein falsches Licht zu rücken.

Ich bin ein Vertreter von Freiheit- und Demokratie – beides geht Hand in Hand. Beide Extreme, die Linken wie die Rechten, sind Totenträger der bürgerlichen Freiheit, die mir so wichtig ist und kompromisslos eintrete. Deswegen lehne ich jegliche Zuordnungen und Verortungen mit links sowie rechts ab.

Zu einer lebendigen Demokratie gehört ein Pluralismus an Meinungen. Nicht nur die Meine, sondern auch der Anderen. Mich als rechtsextrem zu diffamieren ist seltsam. Kritische Meinungen, die nicht der Leitmeldung entsprechen, als links-oder rechtsextrem zu diffamieren, ist keine gute Entwicklung.

Wenn der Verfassungsschutz sich hier dem medialen Druck beugt, verstehe ich das einerseits. Andererseits verstehe ich es nicht, weil die Aufgabe dieser Behörde es ist Schild der Demokratie zu sein. Ich habe sehr viel Respekt für die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Die Aussage eines einzelnen Mitarbeiters des Thüringer Verfassungsschutzes betrachte ich als hanebüchen. Ich wünsche mir keinen Streit, behalte mir aber zwangsläufig rechtliche Schritte vor.

Pluralität der Meinung ist ein Geschenk der BRD. Wenn es darum gegangen wäre nur eine Leitmeinung beizubehalten, dann hätten wir Ostbürger auch gleich in der DDR verharren können.

Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen viel Erfolg beim Fortführen Ihrer Arbeit.

Vielen Dank.