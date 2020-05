Tourismus in Sachsen-Anhalt soll ab 15. Mai wieder anlaufen

In Sachsen-Anhalt soll der Tourismus ab dem 15. Mai schrittweise wieder anlaufen. Zunächst sollen Ferienhäuser und Ferienwohnungen wieder an Einheimische vermietet werden dürfen, wie am Dienstag aus einem Stufenplan von Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hervorging. Ab dem 22. Mai sollen dann auch Restaurants wieder öffnen dürfen. Verzichtet wird dabei ausdrücklich auf eine Unterscheidung zwischen Außen- und Innengastronomie sowie eine maximale Gästezahl.

Allerdings müssten bestehende Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eingehalten werden, mahnte der Wirtschaftsminister. Demnach sind nicht mehr als fünf Menschen pro Tisch erlaubt. Als erstes Bundesland hatte Sachsen-Anhalt seine Kontaktbeschränkungen von zwei auf fünf Menschen gelockert. Ausgeschlossen von der Regelung bleiben Tanzlokale und Diskotheken.

In einer zweiten Stufe sollen auch Hotels wieder Gäste empfangen dürfen, wenn sie Zimmer mit eigenen sanitären Einrichtungen haben. Auch soll der Tourismus auf Gäste aus ganz Deutschland ausgeweitet werden. In der dritten Stufe sollen alle touristischen Betriebe und Angebote ohne Einschränkungen wieder zugänglich sein, auch für Gäste aus dem Ausland. Ein Zeitplan für die zweite und dritte Stufe steht noch nicht fest. (afp)