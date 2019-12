In Deutschland bleibt die Zahl der offiziellen Teilzeitstudenten gering. Nur jeder 14. Student absolviert sein Studium in Teilzeit, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag in Gütersloh mitteilte. Im Wintersemester 2017/2018 ging die Quote sogar erstmals seit dem Jahr 2000 wieder zurück.

Im vergangenen Wintersemester studierten 203.000 Menschen offiziell nicht in Vollzeit, wie das CHE unter Berufung auf das Statistische Bundesamt erklärte.

Der Anteil der Teilzeitstudenten an allen Studenten lag demnach bei 7,1 Prozent. Rund die Hälfte aller Teilzeitstudenten entfiel auf Nordrhein-Westfalen. Etwa jeder siebte Student studierte dort nicht in vollem Umfang.

Saarland ist Schlusslicht

Lediglich Hamburg hatte mit 20,7 Prozent eine noch höhere Quote. Schlusslicht im Ländervergleich ist das Saarland mit lediglich rund 150 offiziellen Teilzeitstudenten, was einem Teilzeitanteil von 0,5 Prozent entspricht.

Nicht eingerechnet sind dagegen Studenten, die länger als vorgesehen studieren und damit praktisch Teilzeitstudenten sind. „Immer mehr Menschen wollen ihre akademische Aus- und Weiterbildung mit Familie, Beruf oder anderen Faktoren in Einklang bringen“, erklärte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.

Dabei ermöglichten die heutigen Modulstrukturen ein flexibles Teilzeitstudium theoretisch in jedem Studiengang. Es sei daher eine „bedenkliche Entwicklung“, dass die Quote der Teilzeitstudenten erstmals seit Jahren sinke. (afp)

Das wichtigste Ziel von Bildung ist, die moralischen Standards der Menschheit und ihre Kultur zu bewahren. Sie ist das Mittel, mit dem Wissen und Fertigkeiten vermittelt werden und lehrt, wie Menschen miteinander umgehen sollten.

Die moderne Pädagogik basiert stark auf Philosophie und Psychologie. Im Gegensatz zur traditionellen Erziehung, die darauf abzielt, Wissen zu vermitteln, konzentriert sich die „Erziehung und Bildung als Therapie“ auf die Veränderung der Gefühle und Einstellungen der Schüler.

Dem Ökonomen Thomas Sowell wurde klar, dass heutiger Unterricht zur Vermittlung von Werten die gleichen Maßnahmen verwendet, die in totalitären Ländern zur Gehirnwäsche von Menschen eingesetzt werden.

Darunter sind: „Emotionaler Stress, Schock oder Desensibilisierung, um sowohl den intellektuellen als auch den emotionalen Widerstand zu brechen; Isolation, ob physisch oder emotional, von vertrauten Quellen emotionale Unterstützung im Widerstand; Kreuzverhör bereits existierender Werte, oft durch Manipulation des Gruppenzwangs; das Individuum von normalen Abwehrmaßnahmen wie Reserviertheit, Würde, einem Gefühl der Privatsphäre oder der Möglichkeit, die Teilnahme abzulehnen, befreien; Belohnung der Akzeptanz der neuen Einstellungen, Werte und Überzeugungen.“

