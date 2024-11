Waffenbesitzer im Visier: Wie weit gehen die Behörden?

In Deutschland besitzen rund eine Million Menschen Schusswaffen. Eine Waffenbesitzkarte (WBK) erlaubt den Erwerb und Besitz von Waffen. Die Behörden sind verpflichtet, die Inhaber regelmäßig zu kontrollieren.

Spätestens seit dem Terroranschlag von Solingen im August gewann die Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts Fahrt. Im Rahmen von drei Landtagswahlen im Osten hat das Bundeskabinett entschieden, zur Verbesserung der inneren Sicherheit die Zuverlässigkeitsprüfungen zu erhöhen und auch sonst es schwerer zu machen, an Waffen zu kommen. Seit dem 31. Oktober gilt deshalb nun ein überarbeitetes Waffengesetz.

Die Epoch Times wollte wissen, welche deutschen Behörden bei der Kontrolle von WBK-Inhabern involviert sind und wie sie vorgehen. Wir fragten auch, welche Rolle das Sichten von Social-Media-Einträgen spielt.

Die erste Anfrage richtete sich an das Bundesministerium für Inneres. Dort hieß es, dass der Vollzug des Waffengesetzes „Sache der Länder“ sei.

Zögerliche Aussage der Stadt Frankfurt am Main

Die nächste Anfrage ging an den Magistrat der Stadt Frankfurt am Main. Der Abteilungsleiter der Pressestelle, Mirco Overländer, verlangte auf unsere Anfrage hin einen „bundeseinheitlichen Presseausweis“, was bei einer Presseanfrage unüblich ist. Zudem verwies er darauf, dass die Polizeidienststellen für Angelegenheiten zum Waffenbesitz zuständig seien.

Eine Anfrage bei der Frankfurter Polizei ergab jedoch, dass die „Stadt Frankfurt und ihre Ordnungsbehörden“ für Angelegenheiten rund um die WBK zuständig sind. Das teilte uns die Kriminalhauptkommissarin Sina Martin mit.

Also meldeten wir uns mit dem Hinweis der Polizeipressestelle erneut beim Frankfurter Magistrat und legten einen entsprechenden Presseausweis vor.

Zehn Tage später kam die Antwort. Overländer teilte mit, dass die Waffenbehörde von Frankfurt die Waffenbesitzer prüfe. Das geschehe „nach geltendem Recht, das eine regelmäßig wiederkehrende Zuverlässigkeitsprüfung beinhaltet“.

Zu den Sicherheitsbehörden zählen auf Bundesebene auch das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst sowie der Militärische Abschirmdienst. Auf Länderebene sind es auch die Landeskriminalämter sowie die Landesverfassungsschutzbehörden.

Internetrecherche

Die Epoch Times fragte auch bei Polizeibehörden in Berlin und in Duisburg nach. Laut Berliner Polizeikommissar Ömer Keleşoğlu überprüfen die Behörden fortlaufend die 11.037 in der Hauptstadt gemeldeten WBK-Inhaber.

Keleşoğlu sagte weiter: „Im Einzelfall durchgeführte Internetrecherchen durch andere Dienststellen der Polizei Berlin, die bei der Waffenbehörde bekannt werden, werden statistisch nicht erfasst.“

In Duisburg ist die Waffenbehörde für die Kontrolle der Duisburger WBK-Inhaber zuständig, wie Julia Schindler, Pressesprecherin der Polizei, der Epoch Times mitteilte. Dabei handelt es sich um die gesetzlich vorgeschriebene Drei-Jahres-Prüfung, die spätestens alle drei Jahre oder auch eher stattfindet.

„Die Bezirkspolizisten gehen unangekündigt zur Wohnstätte des WBK-Inhabers. Dann zählt der Eindruck der Gesamtsituation, ob der WBK-Inhaber sich als tauglich erweist“, sagte sie.

Die Epoch Times fragte den Frankfurter Magistrat auch, ob die Behörde bei einem auftretenden Verdachtsfall selbst die Überprüfungen von Beiträgen in sozialen Medien vornimmt oder ob das im Rahmen der Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Verfassungsschutz, an sie herangetragen wird.

Die Stadtregierung antwortete daraufhin, dass die Waffenbehörde bei Verdachtsfällen zu WBK-Inhabern selbst „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ ermittelt. „Social-Media-Beiträge sind für die Waffenbehörde schwer recherchierbar. Verwertbare/freigegebene Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden sind selbstverständlich Bestandteil der Betrachtung des Einzelfalles.“

Wie relevant ist die Parteizugehörigkeit?

Overländer beantwortete auch die Frage, ob eine Parteizugehörigkeit der WBK-Inhaber bei der Kontrolle eine Rolle spielt. „Soweit die Parteizugehörigkeit deckungsgleich mit Extremismus ist, beispielsweise bei verbotenen Parteien oder durch Einstufungen von Verfassungsschutzbehörden, ist dies für die Waffenbehörde immer ein Grund, einzuschreiten“, erklärte er.

Eine Statistik zu aktuell im Gang befindlichen Überprüfungen gebe es nicht. Daher könne er hierzu keine Zahlen nennen, wie viele Überprüfungen in einem bestimmten Zeitraum stattfinden. Laut dem Pressesprecher seien bei der Waffenbehörde Frankfurt am Main zum Stand September 2024 insgesamt 3.069 Besitzer einer WBK registriert.

Hintergrund dieser Frage ist ein Fall aus Nordrhein-Westfalen. Dort musste ein Mann im Sommer dieses Jahres alle seine rund 200 Waffen an die Behörden abgeben – offenbar nur, weil er AfD-Mitglied ist. Das hatte das Verwaltungsgericht in Düsseldorf Mitte Juni entschieden.

Laut dem Urteil (Zeile 73 + 74) verfolgt die AfD das Ziel, „die Geltung des Grundsatzes der Menschenwürde für Teile der Bevölkerung außer Kraft zu setzen sowie elementare Bestandteile des Demokratieprinzips zu beseitigen“. Dabei nehme sie „nach außen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung ein“.

Schritt in Richtung Gesinnungsstaat?

Aus der Sicht des Bundestagsabgeordneten Steffen Janich (AfD) ist das Urteil „ein weiterer großer Schritt in Richtung eines Gesinnungsstaates.“

Der Angeklagte „hat seit seinem 18. Lebensjahr legal Waffen besessen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass er in irgendeiner Art und Weise unsachgemäß mit Waffen oder Munition umgegangen wäre“, erklärte der AfD-Politiker.

Janich weist darauf hin, dass der Angeklagte ein pensionierter Polizist und ehemaliges Mitglied und Ausbilder der Spezialeinheit GSG-9 ist. Stefan H. habe während seiner Laufbahn „sämtliche Sicherheitsüberprüfungen stets vorbildlich bestanden“. Janich fuhr fort: „Das Einzige, was das VG [Verwaltungsgericht] Düsseldorf ihm vorwirft, ist, dass er eine falsche Meinung hat.“

Die Polizeidienststellen Berlin und Duisburg teilten beide mit, dass die Parteizugehörigkeit von WBK-Inhabern keine Rolle spiele.

Gesetz erlaubt Recherche in „öffentlichen Quellen“

Janich weist zudem auf das im September nach dem Anschlag von Solingen von der Ampelkoalition eingebrachte sogenannte Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems (Drucksache: 20/12805) hin. Dieses sorgt dafür, „dass den Bürgern jetzt mit noch mehr Misstrauen begegnet wird“.

Mit dem überarbeiteten Paragrafen 4 des Waffengesetzes dürfen die Behörden jetzt auch zur „Erforschung des Sachverhalts […] in öffentlich zugänglichen Quellen“ recherchieren und diese Erkenntnisse in die periodische Zuverlässigkeitsprüfung einfließen lassen (Paragraf 4, Absatz 5 und 6, WaffG). Seit dem 31. Oktober 2024 gilt die Neuregelung mit einem erweiterten Absatz (5) und einem neuen Absatz (6).

„Was öffentliche Quellen genau sind, hat die Ampelkoalition bewusst offen gelassen“, sagte Janich. Hierzu zählen frei verfügbare Informationen im Internet, einschließlich Beiträge in den sozialen Netzwerken.

Zur Überwachung diene laut dem AfD-Politiker auch Paragraf 8, Absatz 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Demnach dürfe der Verfassungsschutz zur Aufklärung „Methoden, Gegenstände und Instrumente zur heimlichen Informationsbeschaffung“ anwenden. Hierzu zählen der Einsatz von „Vertrauensleuten und Gewährspersonen, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und Tarnkennzeichen“.

Sprave: Reform lähmt Branche

Der Waffenexperte und erfolgreiche YouTuber Jörg Sprave äußerte sich auf Anfrage der Epoch Times kritisch gegenüber der Verschärfung des Waffengesetzes. Diese sei „handwerklich sehr schlecht gemacht und mit beispielloser Hast umgesetzt worden, ohne Anhörung der Verbände und der zuständigen Behörden.“

Das Inkrafttreten der Novelle hat laut Sprave in vielen Bereichen große Unsicherheit bis hin zur Lähmung erzeugt. „Viele Behörden setzen derzeit jede Zuverlässigkeitsprüfung aus, weil die neu hinzukommenden Abfragebehörden wie Zollfahndung in keiner Weise technisch, personell und rechtlich vorbereitet sind“, so der Experte.

„Monatelang werden Jäger ihre benötigten Jagdwaffen nicht bekommen und Sportschützen müssen ohne dringend benötigte Sportwaffen auskommen. Personenschützer werden ihre Tätigkeiten nicht ausüben können und die Neugründung beziehungsweise Nachfolgen von Waffengeschäften sind ‚eingefroren‘“, sagte Sprave.

Aus der Sicht des Waffenexperten trifft die Reform die Legalwaffenbesitzer und somit die „gesetzestreuesten Bürger überhaupt“. Diese dürften sich nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit erlauben, ansonsten wäre ihre Erlaubnis weg.

Sprave sagte: „Die Waffenbehörden haben nun die offizielle Aufgabe erhalten, den Waffenbesitzern auch im Internet ‚nachzuschnüffeln‘ und bei bloßem Verdacht – auch ohne richterliche Anordnung – Hausdurchsuchungen vorzunehmen.“

Zustände wie in China?

Demnach dürfen und müssen nun einfache kommunale Angestellte ohne spezifische Ausbildung auf eigene Faust Hausdurchsuchungen vornehmen. Das „ist beispiellos und einer freiheitlichen Demokratie unwürdig“, meinte der YouTuber.

Polizei und andere Behörden dürften auf Veranstaltungen und in Waffenverbotszonen jetzt anlasslos „jedermann von Kopf bis Fuß abtasten und ihn zwingen, die Taschen vor ihnen zu entleeren“.

Aufgrund dieser Verschärfung spricht Sprave von „chinesischen Zuständen“, das heißt, vergleichbar mit denen von der Kommunistischen Partei regierten China. „Hier wird Behördenwillkür gefördert und eine Kultur der anlasslosen Komplettüberwachung unbescholtener Bürger zieht ein. Alles unter dem ‚Deckmäntelchen‘ der ‚Sicherheit‘. Ich finde das besorgniserregend, gelinde gesagt“, so Sprave.

Doch kann die Gesetzesänderung die Anzahl der täglichen Messerattacken und andere Terrorakte in Deutschland reduzieren? Nein, meint der Waffenexperte. „Gesetze sind Mördern ohnehin gleichgültig und deshalb greifen alle Verbote hier nicht.“

Er befürwortet hingegen Regeln, die einige Nachbarländer bereits umgesetzt haben. „Personen, die keine EU-Staatsangehörige sind, sollten keine Waffen und gefährliche Gegenstände führen dürfen. Sie müssten ihre Küchenmesser zu Hause lassen, wo sie hingehören“, sagte Sprave mit Blick auf die zahlreichen Angriffe durch Migranten.

„Erfolgen nun wirklich engmaschige Kontrollen ohne Verbot von ‚Racial Profiling‘ [verdachtsunabhängige Kontrolle nach Rassenzuordnung], dann könnte sich die Sicherheit wirklich verbessern“, schätzt Sprave. “Aber auch hier ist kein umfassender Erfolg zu erwarten. Für wirklich breite Kontrollen fehlt es den Behörden an Geld und Personal.“