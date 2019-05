Umfrage: CDU in Thüringen knapp vor der Linken und AfD

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen liegt die CDU laut einer Umfrage knapp vor der Linken. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Insa-Erhebung für die Funke Mediengruppe hervorgeht, käme die CDU auf 26 Prozent, wenn am Sonntag gewählt würde.

Die Linke erreicht demnach 25 Prozent. Drittstärkste Kraft ist die AfD mit 20 Prozent.

Die SPD liegt bei elf Prozent, die Grünen bei acht. Die FDP kommt auf fünf Prozent. Damit hätte die rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) keine Mehrheit. Gewählt wird am 27. Oktober.

Bei den Europa- und Kommunalwahlen hat die Linke in Thüringen starke Einbußen hinnehmen müssen, stärkste Kraft wurden die Christdemokraten unter Landeschef Mike Mohring. (afp)