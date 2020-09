Umfrage: Es hat sich bewährt, dass über Corona-Maßnahmen vor Ort entschieden wird

Dezentral und ortsangemessen: Es hat sich für rund 60 Prozent der Deutschen bewährt, dass im Corona-Problem vor Ort entschieden wird. Bei den 30- bis 39-Jährigen fanden das sogar zwei Drittel der Befragten.

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge mit den örtlichen Maßnahmen gegen COVID-19 zufrieden. Für 60 Prozent der Befragten habe es sich bewährt, dass über Maßnahmen zur Eindämmung vor allem vor Ort entschieden wurde, teilte der Deutsche Landkreistag am Dienstag in Berlin mit. Bei den 30- bis 39-Jährigen war die Zustimmung mit 67 Prozent am höchsten.

„Die Menschen sind mit der Arbeit der Landkreise und Gemeinden im Umgang mit der Pandemie weit überwiegend zufrieden“, erklärte Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU). Dies gelte auch für die kommunalen Gesundheitsämter und bestätige den kommunalen Spitzenverband in seiner Auffassung, dass es nach wie vor auf ein passgenaues und ortsangemessenes Handeln ankomme.

Die Corona-Bekämpfung sei in den Händen der Landkreise und der Gemeinden gut aufgehoben, erklärte Landrat Sager aus dem schleswig-holsteinischen Kreis Ostholstein. „Wenn wir im vergangenen halben Jahr eines lernen konnten, dann dies: Die Pandemie kann dezentral gut beherrscht werden.“

Sager forderte, dass Maßnahmen nicht überall gleich sein dürften, sondern den jeweiligen Gegebenheiten entsprechen müssten. (afp)