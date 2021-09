Merkel hätte Mehrheit als „Präsidentin Europas“

Wenn es nach den europäischen Bürgern ginge, könnte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Wahl am 26. September auf eine neue Aufgabe vorbereiten: In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Brüsseler Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) sagten 41 Prozent, sie würden Merkel zur „Präsidentin Europas“ wählen – wenn es dieses Amt gäbe.

Besonders hohes Ansehen genießt die scheidende Kanzlerin demnach in den Niederlanden, Spanien und Portugal.

Die Fragestellung der Studie lautete: „Wen würden Sie wählen, wenn es eine Wahl zum Präsidenten Europas gäbe und die einzigen Kandidaten Emmanuel Macron und Angela Merkel wären?“ Merkel schlägt Macron demnach in allen zwölf Teilnehmer-Ländern, auch in Frankreich.

Besonders positiv sehen Merkel die Niederländer: Sie würden sie zu 58 Prozent zur neuen Präsidentin Europas küren, Macron bekäme dort nur sechs Prozent der Stimmen. Die Deutschen liegen mit 42 Prozent für Merkel und 15 für Macron ungefähr im Schnitt der Länder.

In Frankreich würden immerhin 32 Prozent für die Kanzlerin stimmen und nur 20 Prozent für den eigenen Staatschef. Sogar in Bulgarien, wo Merkels Zustimmungsraten laut der Umfrage am niedrigsten sind, läge sie mit 31 Prozent noch klar vor Macron, der dort auf zwölf Prozent kommt.

„Angela Merkel verkörpert ein starkes und stabiles Deutschland und hat sich in mehr als einem Jahrzehnt der Krisen als Anker Europas positioniert“, erklärten die Autoren der Studie. Befragt wurden laut der Denkfabrik 16.267 Menschen in zwölf EU-Ländern, darunter Österreich, Polen, Ungarn und Schweden. (afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!