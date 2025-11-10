Umfrage: Nur 16 Prozent würden Union erneute Kanzlerkandidatur von Merz raten

Nur 16 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger würden einer Umfrage zufolge der Union eine erneute Kanzlerkandidatur von Amtsinhaber Friedrich Merz (CDU) empfehlen.

Wie die am Montag veröffentlichte Forsa-Befragung für die Sender RTL und ntv ergab, würden umgedreht folglich 74 Prozent der Befragten es bevorzugen, wenn die Union jemand anderen nominiert.

Auch von den Unionsanhängern raten nur 44 Prozent CDU und CSU zu einer erneuten Nominierung des amtierenden Kanzlers. 43 Prozent würden die Aufstellung eines anderen Kandidaten oder einer anderen Kandidatin favorisieren.

Danach befragt, ob man das Amt des Bundeskanzlers auch mit 70 Jahren noch gut ausüben kann, antworteten 45 Prozent mit ja, 52 Prozent halten einen jüngeren Kanzler oder eine jüngere Kanzlerin für besser. Merz wird am Dienstag 70 Jahre alt.

Forsa befragte am 6. und 7. November insgesamt 1002 Menschen. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit jeweils drei Prozentpunkten angegeben.(afp/red)