Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden

vor einer Stunde

Merz erhält Deutschlandfahne zum 70. Geburtstag vom Bundestag

vor einer Stunde

Vodafone Deutschland meldet erstmals wieder Umsatzplus

vor 2 Stunden

Streit um Liedtexte: Gema siegt vor Gericht gegen OpenAI

vor 2 Stunden

SPD-Chefin Midyatli tritt ab - Kämpfer wird Spitzenkandidat für Schleswig-Holstein

vor 2 Stunden

Illegales Drogenlabor in Niedersachsen - 130 Liter Amphetaminbase beschlagnahmt

vor 2 Stunden

Bayern setzt auf Sparkurs: Keine Schulden, weniger Bürokratie, keine Direktzahlung

vor 3 Stunden

Todesliste und Kopfgeld auf Politiker? Festnahme in Dortmund

vor 3 Stunden

Darf Weihnachtsmarkt öffnen? Stadt wendet sich an Haseloff

vor 3 Stunden

Rostock: Mann nach 38 Messerstichen zu lebenslanger Haft verurteilt

Logo Epoch Times
Popularität fällt

Außenminister Wadephul verliert deutlich an Zustimmung

Die Zufriedenheit mit Außenminister Johann Wadephul ist laut einer Forsa-Umfrage deutlich gesunken: Nur noch 40 Prozent der Deutschen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihm.

top-article-image

Johann Wadephul am 07.11.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat deutlich an Zustimmung verloren. Wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“ ergab, sind nur noch 40 Prozent der Deutschen mit dem Politiker zufrieden oder sehr zufrieden.
Das sind elf Prozentpunkte weniger als im Juli. 49 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit dem Außenminister (Juli: 40 Prozent). Elf Prozent trauen sich kein Urteil zu. Die Angaben beziehen sich auf diejenigen, die angeben, Wadephul zu kennen. Der Bekanntheitsgrad immerhin ist seit Juli um 15 Prozentpunkte auf 76 Prozent gestiegen.
Mehr dazu

Kritik nach Syrien-Äußerungen

Wadephul wurde für Äußerungen zur Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien in der vergangenen Woche auch aus den eigenen Reihen stark kritisiert. Bei den Wählern von CDU und CSU sind die Zufriedenheitswerte des Außenministers deutlich gesunken, aber noch immer stehen 60 Prozent hinter ihm (-15 Prozentpunkte).
Auch 60 Prozent der SPD-Wähler und 53 Prozent der Grünen-Anhänger sind mit Wadephul zufrieden. Dagegen überwiegt bei den anderen Oppositionsparteien die Kritik: 56 Prozent der Linken-Wähler und ganze 81 Prozent der AfD-Anhänger sind mit dem Chef des Auswärtigen Amtes unzufrieden.
Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 6. und 7. November 2025 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.