Logo Epoch Times

vor 41 Minuten

DeepL tauscht Finanzvorstand aus – möglicherweise Börsengang im Visier

vor einer Stunde

Erneut Proteste gegen Korruption in Serbien

vor einer Stunde

Wer Federweißer genießen will, muss sich beeilen

vor 2 Stunden

Israels Armee greift Huthi-Ziele im Jemen an

vor 2 Stunden

Umfrage: Jeder Dritte hat schon Beratung im Handel „geklaut“

vor 3 Stunden

INSA: 43 Prozent der Bürger glauben, dass die AfD die nächste Bundestagswahl gewinnt

vor 3 Stunden

Feuerwehr rettet Mann bei nächtlichem Schwimmen aus dem Rhein

vor 3 Stunden

Roboter lernt Umgang mit Waldbränden

vor 4 Stunden

Männer leben im Südwesten vier Jahre länger als im Osten

vor 4 Stunden

Nicht nur an Honig denken: Kritik am privaten Bienen-Boom

Logo Epoch Times
ÖPNV und Mobilitätswende

Umwelthilfe: In deutschen Großstädten gibt es nur wenige Busspuren

5 von 40 deutsche Großstädte haben Sonderfahrstreifen für Busse eingerichtet – die meisten gibt es in Berlin. Das besagt eine Abfrage der Deutschen Umwelthilfe. Die Organisation wirbt für Pop-up Busspuren.

top-article-image

Berlin liegt mit 121 Kilometern Busspuren und einem Anteil von 2,3 Prozent am gesamten Straßennetz an der Spitze (Symbolbild).

Foto: Jörg Carstensen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach wie vor gibt es in Deutschlands Großstädten kaum Sonderspuren für Busse. Das geht aus einer Abfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete.
Demnach haben 5 von 40 deutschen Großstädten auf mehr als einem Prozent ihres Straßennetzes Sonderfahrstreifen für Busse eingerichtet, obwohl diese nach der neuen Straßenverkehrsordnung einfach einzurichten sind.

Berlin hat 121 Kilometer Busspuren

Berlin liegt mit 121 Kilometern Busspuren und einem Anteil von 2,3 Prozent am gesamten Straßennetz an der Spitze. Es folgen Aachen und Mainz mit jeweils 1,4 Prozent und dicht dahinter München und Hamburg.
Alle anderen Städte liegen demnach deutlich unter einem Prozent. Halle (Saale), Krefeld, Magdeburg und Oberhausen verfügen demnach bislang über keinen einzigen Bussonderfahrstreifen.
„Der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat der Mobilitätswende – dennoch haben Busse nur im Ausnahmefall freie Fahrt auf gesonderten Spuren“, kritisierte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch gegenüber dem RND. Die Folge seien Staus, verspätete Busse, schlechtere Luft und unnötig hoher CO₂-Ausstoß. „Pop-up Busspuren wirken sofort und kosten wenig“, betonte Resch. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.