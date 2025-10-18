Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

Gutachten zeigt Grenzen für Bundeswehr-Amtshilfe bei Drohnenabwehr

vor 43 Minuten

2 Millionen stimmen für das Jugendwort des Jahres ab: „Das crazy“

vor einer Stunde

Nationalgarden-Entsendung: Trump-Regierung zieht vor Supreme Court

vor 2 Stunden

Betrug bei angeblicher Geldanlage kostet Opfer ein Vermögen

vor 2 Stunden

Heute: Kometen „Swan“ und „Lemmon“ ziehen am Nachthimmel vorbei

vor 3 Stunden

S&P senkt Kreditwürdigkeit von Frankreich - höhere Zinszahlungen

vor 4 Stunden

Iran: Sind nicht mehr an „Beschränkungen“ aus Atomabkommen von 2015 gebunden

vor 5 Stunden

Wochenende wird vielerorts sonnig - Nachtfrost im Osten

vor 6 Stunden

Israel bestätigt Identität von am Freitag zurückgegebener toter Geisel

vor 6 Stunden

Eurojackpot mit knapp 70 Millionen Euro geht nach Hessen

Logo Epoch Times
CO2-Flottengrenzwerte

Umweltminister offen für Ausnahmen beim Verbrenner-Aus

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hält Änderungen bei den CO2-Flottengrenzwerten für möglich.

top-article-image

Auspuff (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Er sei „offen für einen Kompromiss“, sagte der Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Es werde „keine Rolle rückwärts geben“, aber man sei „offen dafür, mehr Technologien zu nutzen, um die geltenden Klimaziele zu erreichen“, so Schneider.
„Wir sind flexibler bei Technologien wie Range Extender oder Plug-in-Hybriden, die dann auch nach 2035 noch zugelassen werden können – sofern die CO2-Emissionen kompensiert werden, etwa durch die Beimischung von synthetischen Kraftstoffen oder die Verwendung von grünem Stahl.“ Im Gegenzug erwarte er Investitionszusagen und Standortgarantien von den Autokonzernen in Deutschland.
Bislang werden Emissionen bei der Produktion nicht in den Flottengrenzwerten berücksichtigt. Diese beziehen sich lediglich auf den Ausstoß während des Fahrbetriebs. Die Emissionen der Produktion von Stahl finden stattdessen Berücksichtigung im EU-Emissionshandelssystem für energieintensive Industrien (ETS-1). Um Wettbewerbsnachteile für europäischen grünen Stahl zu verhindern, plant die EU außerdem ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus, durch den CO2-intensiver Stahl aus Nicht-EU-Ländern teurer werden soll.
Wichtig sei, dass es klare Rahmenbedingungen gebe und keine Verunsicherung entstehe, so Schneider. „Ich hätte diese Diskussion ehrlicherweise nicht gebraucht“, kritisierte der Minister. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.