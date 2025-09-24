Logo Epoch Times

vor 21 Minuten

Größte Kartoffelernte seit 25 Jahren erwartet

vor 25 Minuten

Studie: Potenzial von Starlink in Deutschland größer als angenommen

vor 44 Minuten

Pflegegeld 2.0: Arbeiter-Samariter-Bund für Pflegevollversicherung

vor einer Stunde

Lufthansa warnt vor weiteren Streckenstreichungen

vor einer Stunde

Haushalt 2026: Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages

vor 2 Stunden

Weiterhin kein Normalbetrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg

vor 2 Stunden

Pannenserie bei UN-Auftritt von Trump - Weißes Haus verlangt Untersuchung

vor 3 Stunden

Mindestens 14 Tote und viele Vermisste nach Super-Taifun in Taiwan

vor 10 Stunden

Trumps Kehrtwende: Ukraine kann alle von Russland besetzten Gebiete zurückerobern

vor 11 Stunden

Wadephul: „Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen“

Logo Epoch Times
Debatte um Gaskraftwerke

Umweltminister distanziert sich von Energiepolitik

Bundesumweltminister Schneider sieht einiges im neuen energiepolitischen Kurs des Wirtschaftsministerium kritisch. Bei Wasserstoff seien niedrigere Ziele „keine Lösung“.

top-article-image

Die deutsche Energiewende ist auf große Mengen Wasserstoff angewiesen.

Foto: Scharfsinn86/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) ist auf Distanz zu den energiepolitischen Zielen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gegangen.
In einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ schrieb Schneider, „ein politischer Schlingerkurs würde zu erheblichen Mehrkosten führen und gefährdet unsere Klimaziele“.
Reiche hatte in der vergangenen Woche ihre energiepolitischen Ziele skizziert und unter anderem die Abkehr von den Ausbauzielen beim Wasserstoff angekündigt. Schneider zufolge stockt der Wasserstoff-Hochlauf. Niedrigere Ziele seien aber „keine Lösung“.
Mehr dazu
Auch die von Reiche angestrebte Möglichkeit, Gaskraftwerke mit CCS-Technologie zur Abscheidung und Speicherung von CO2 zu kombinieren, sieht Schneider kritisch.
„Neue Gaskraftwerke müssen bereit für den Einsatz von Wasserstoff sein. Die Abscheidung von CO2 und dessen anschließende Speicherung (CCS) ist für Gaskraftwerke heute und in absehbarer Zukunft keine wettbewerbsfähige Technologie“, schrieb der SPD-Politiker. „Dabei nur auf reine Gaskraftwerke zu setzen, wäre keine nachhaltige Lösung, sondern eine klimapolitische Sackgasse.“
Schneider warnte außerdem davor, beim Ausbau der Stromnetze zu bremsen. Erforderlich sei ein „beschleunigter Netzausbau, der sich am notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien orientiert“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.