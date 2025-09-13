Unbekannte schießen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt

Im niedersächsischen Delmenhorst haben Unbekannte auf einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer geschossen und diesen dabei schwer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, fuhr der Mann in der Nacht zu Samstag mit seinem E-Scooter einen Geh- und Radweg lang. Dort schossen die unbekannten Täter auf ihn, anschließend flüchteten sie. Der Schwerverletzte konnte sich demnach in eine Gaststätte in der Nähe retten, wo er um Hilfe bat.

Daraufhin wurden Polizei- und Rettungskräfte informiert. Die Ermittler sperrten den Tatort bis zum Morgen weiträumig zur Spurensicherung ab. Das Opfer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Polizei bat Zeugen zu dem versuchten Tötungsdelikt, sich zu melden.(afp/red)