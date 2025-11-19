Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr

vor 2 Stunden

EU richtet Geberkonferenz für Palästinenser aus

vor 2 Stunden

EU-Gericht stoppt automatische Verlängerung von Pestizid-Zulassungen

vor 2 Stunden

Venedig verlangt Eintritt an noch mehr Tagen

vor 3 Stunden

Senat leitet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten an Trump

vor 3 Stunden

Singapur stoppt bisher größten Schmuggel mit Nashorn-Horn

vor 3 Stunden

Dorsten: Schulbus prallt mit Autos zusammen - 22 Kinder unverletzt

vor 4 Stunden

Hamburger Vater in Türkei beigesetzt - Behörden gehen von chemischer Vergiftung aus

vor 4 Stunden

Brandenburg stimmt als letztes Land der Rundfunkreform zu

vor 4 Stunden

Klimt-Gemälde erzielt Rekordpreis von über 200 Millionen Euro in New York

Logo Epoch Times
Schaden: rund 10.000 Euro

Unbekannte stehlen 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke in Bremen

Erst die Halterung durchtrennt, dann in Ruhe abgeholt. In der Nacht zum Dienstag verschwand eine 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke aus Bremen-Vahr. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

top-article-image

Blick auf die St.-Petri-Kathedrale in Bremen.(Symbolbild)

Foto: Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Bremen haben Unbekannte eine 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke gestohlen. Der Wert der Bronzeglocke wird auf rund zehntausend Euro geschätzt, wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte.
Der Diebstahl ereignete sich demnach in der Nacht zum Dienstag auf einem Kirchengelände im Stadtteil Vahr. Bereits vor zwei Wochen hätten Unbekannte dort die Halterung der Glocke durch einen mutmaßlichen „Schweißeinsatz“ entfernt.
Mehr dazu
Daraufhin fiel die Glocke hinab, was einem in der Nähe wohnenden Mitarbeiter der Kirchengemeinde auffiel. Die Diebe flüchteten zunächst. Nun hätten sich die Unbekannten schließlich mit der gesamten Glocke davongemacht.
Die Polizei suchte nach Zeugen.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.