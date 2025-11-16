Logo Epoch Times

Steuersenkung am 1. Juli 2026

Union: Fluggesellschaften sollen Ticketpreise vor Sommerurlaub senken

CDU/CSU rufen Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zu senken.

top-article-image

Die Koalition hat beschlossen, die Luftverkehrssteuer zu senken.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Union hat Fluggesellschaften dazu aufgerufen, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftverkehrssteuer zu senken.
„Am besten wäre eine Preissenkung schon vor der Steuersenkung am 1. Juli 2026“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion für Verkehr, Stephan Stracke (CSU), der „Bild am Sonntag“. „Dann würde bereits der nächste Sommerurlaub günstiger.“
Fluggäste sollten auch etwas davon haben

Das wäre nicht nur ein gutes Signal für Familien, die auf die Sommerferien angewiesen seien, sondern würde auch den Luftverkehr „pushen“, sagte Stracke weiter.
„Vor allem von der Lufthansa erwarte ich zudem, dass sie ihr Flugangebot überprüft und gestrichene Verbindungen zurücknimmt.“
Wenn Steuern und Gebühren für die Fluggesellschaften sinken würden, müssten auch die Fluggäste etwas davon haben, sagte der Verkehrspolitiker weiter. „Der Ticketpreis muss runter. Das erwarte ich jetzt von den Fluggesellschaften, allen voran von der Lufthansa.“
Die Koalition hatte sich am 13. November bei ihrem Koalitionsausschuss darauf geeinigt, zum 1. Juli 2026 die Luftverkehrssteuer zu senken.
Laut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll dies eine Entlastung im Volumen von 350 Millionen Euro bringen. Die Grünen und die Linkspartei kritisierten die Maßnahme scharf. (afp/ks)

