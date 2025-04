Union und SPD planen am Abend Fraktionssitzungen

Die Fraktionen von Union und SPD sollen am Mittwochabend zu Sitzungen zusammenkommen, um über den bis dahin erwarteten Abschluss der Koalitionsverhandlungen zu beraten. Von beiden Seiten hieß es am Morgen, es würden Sitzungen um 18:00 Uhr anvisiert. Allerdings könnte sich der Zeitplan auch noch ändern.

CDU, CSU und SPD hatten in der Nacht auf Mittwoch ihre Beratungen über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung noch einmal vertagt. Die Koalitionsverhandlungen sollten nun am Vormittag in der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, wieder aufgenommen werden.

Wie AFP erfuhr, ist das Ziel ein Abschluss der Gespräche bis zum Mittag oder Nachmittag. Danach dürften zunächst die Parteigremien und dann die Öffentlichkeit informiert werden. (afp/red)