Von „extrem riskanter Wette“ bis „für die Sicherheit no limit“: Welche Reaktionen gibt es?

Vor Bildung einer neuen Regierung haben sich Union und SPD auf ein beispielloses Finanzpaket zur Stärkung von Bundeswehr und Wirtschaft verständigt. Friedrich Merz sagte, Grüne und FDP seien „über die Vorschläge informiert“ worden. Absprachen gab es offensichtlich aber noch nicht.

Sowohl die Sonderregelungen für Verteidigung wie auch das neue Sondervermögen und die Änderungen für die Kreditregeln für die Länder benötigen in Bundestag und Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Der alten Bundestag ist noch bis zum 25. März beschlussfähig. Im neuen Bundestag würde zusätzlich die Linksfraktion benötigt, die eine massive Aufstockung der Mittel für Verteidigung ablehnt.

Welche Reaktionen gibt es auf die Vorschläge?

Söder: Aufrüstung ohne Limit – Merz: „Alles was nötig ist“

Friedrich Merz setzt auf Entscheidungen in der kommenden Woche. Spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der US-Regierung duldeten sie „keinen Aufschub“, betonte Merz. Mit Blick auf die Verteidigungsausgaben gelte jetzt das Prinzip „Whatever it takes“ – „Alles, was nötig ist“.

Der CDU-Chef sagte auch, er werde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem an diesem Mittwochvormittag geplanten Gespräch zur Ukraine auffordern, notwendige Soforthilfen von drei bis 3,5 Milliarden Euro freizugeben. „Wir wollen, dass diese Mittel fließen“, sagte er. Scholz hatte bislang Ausnahmen von der Schuldenbremse dafür zur Bedingung gemacht.

CSU-Chef Markus Söder sagte, Deutschland und Europa dürften nun „nicht zaghaft“ reagieren. Alles, was die Bundeswehr brauche, werde angeschafft. Der Beschluss bedeute „für die Sicherheit no limit“, also „keine Grenze“. „Wir rüsten komplett auf.“

Dies gelte sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und technologisch. Wenn ihm jemand vor drei Wochen gesagt hätte, was für ein Paket nun beschlossen wurde, dann hätte er ihn „für zumindest gesagt sehr optimistisch, vielleicht sogar verrückt gehalten“, fügte Söder hinzu.

SPD: „Starkes Paket für Sicherheit“

SPD-Chef Lars Klingbeil nannte die Vereinbarungen „ein starkes Paket für Sicherheit“. Angesichts der Vorgänge in den USA sein klar geworden, „dass wir viel mehr Geld für unsere Verteidigung und für die Sicherheit in Europa brauchen“.

Das Ergebnis der Gespräche mit der Union sei „ein guter Auftakt“ gewesen, auch wenn die weiteren Verhandlungen über eine Koalition noch zäh werden könnten.

„Es ist wichtig, dass wir investieren, massiv investieren, dass unser Land wieder besser funktioniert“, begründete er auch das neue Sondervermögen. „Unser Land fährt auf Verschleiß“, warnte Klingbeil. Er betonte auch, es sei „fest verabredet“, die Schuldenbremse nach dem Zusammentritt des neuen Bundestages zu überarbeiten.

Verteidigungsminister Boris Pistorius, der zum SPD-Sondierungsteam gehört, sagte in den ARD-„Tagesthemen“, man sei zwar noch nicht in Koalitionsverhandlungen. „Aber es zeigt, was geht, wenn beide Seiten (…) den Ernst der Lage erkennen und sich sehr verantwortungsbewusst verhalten.“

„Das ist ein historischer Tag, für die Bundeswehr und für Deutschland“, sagte Pistorius dem „Spiegel“. Sollten die angekündigten Vorhaben beschlossen werden, würde dies Deutschland ermöglichen, „mit anderen eine führende Rolle“ dabei zu übernehmen, die NATO in Europa zu stärken, fügte der Minister hinzu.

Pistorius betonte, dass die Einigung nicht nur eine Stärkung der Bundeswehr sondern auch dringend nötige Investitionen im ganzen Land möglich mache. „Wir stärken die Wirtschaft und sorgen dafür das auch die Länder mehr Spielraum bei ihren Aufgaben bekommen“, sagte Pistorius.

Grüne: „Wir machen hier gar nichts auf Zuruf“

Katharina Dröge, Grünen-Ko-Fraktionschefin im Bundestag, sagte in einer ersten Reaktion „Wir machen hier gar nichts auf Zuruf“. Sie sehe zwar „schon Bewegung“ mit Blick auf Forderungen der Grünen, etwa bei der „dauerhaften Verschuldungsmöglichkeit“ bei Verteidigungsausgaben.

Sie frage sich aber, warum das nicht auch bei den nötigen Investitionen für Infrastruktur passiert sei. Zudem müsse das Paket beim Klimaschutz „besser werden“, der bisher überhaupt nicht vorkomme.

FDP: Alter Bundestag sollte nicht über Summen von einer Billion entscheiden

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki lehnt eine Zustimmung seiner Partei ab. „Ich kann sagen, wir stimmen nicht zu einem Sondervermögen Investitionen“, sagte Kubicki.

„Es gibt gar keinen Handlungsbedarf“, sagte er. „Das kann man auch im neuen Bundestag machen. Wir müssen ja sehen, der alte Bundestag ist eigentlich abgewählt.“ Die FDP ist im neu gewählten Bundestag nach dem vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl nicht vertreten.

Kubicki dringt darauf, dass der neue Bundestag die Entscheidung trifft. Dieser tritt am 25. März zusammen. „Ich habe parlamentarisch auch ein Störgefühl, dass der alte Bundestag noch über Summen von einer Billion entscheiden muss“, sagte Kubicki.

Während Kubicki mit den Spitzen von Union und SPD darin übereinstimmt, alles zu tun, um die Bundeswehr wieder stark zu machen, sieht er für das Sondervermögen für Infrastruktur auch rechtliche Bedenken.

„Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und vor allen Dingen muss die Frage geklärt werden, wie soll das Parlamentsrecht sichergestellt werden? Denn ist ein solches Sondervermögen erstmal in der Welt, kann die Regierung damit machen, was sie will“, sagte er. Auch Sondervermögen unterliegen der Kontrolle durch das Parlament, durch den Bundesrechnungshof und durch Gerichte.

Die FDP wirft der Union nun vor, zentrale Wahlkampfversprechen zu brechen. Hier entstehe eine Koalition, „die ihre Gemeinsamkeiten auf unendlichen Schulden aufbaut“, sagte Fraktionschef Dürr.

AfD: Pläne missachten Wählerwillen

Die AfD hat die Pläne von Union und SPD für ein Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur kritisiert. „Wir sehen es als sehr kritisch an, dass diese Maßnahmen noch vom alten Bundestag beschlossen werden sollen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla am Dienstag. Dadurch werde der in der Bundestagswahl ausgedrückte Wählerwille „eindeutig missachtet“, argumentierten sie.

Die AfD-Fraktion werde die von Union und SPD „in Aussicht gestellten Anträge zur Kredit-Finanzierung von Verteidigung und Infrastruktur eingehend prüfen, sobald diese im Detail vorliegen“, hieß es weiter.

Was sagen Ökonomen?

Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm befürchtet, dass die nächste Bundesregierung nun deutlich weniger Reformdruck verspüren wird, weil mehr Geld zur Verfügung steht. Es sei eine „extrem riskante Wette“, den Reformbedarf durch Verschuldung immer weiter hinauszuschieben, sagte sie dpa.

„Das Paket ist ein echter Game changer“, schrieb der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Jens Südekum auf X. „Es entspricht nicht exakt, aber ziemlich genau dem, was wir vorgeschlagen hatten.“ Wichtig sei jetzt, dass das Geld auch tatsächlich auf die Straße komme. „Im Infrastrukturbereich muss das Sondervermögen durch eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren begleitet werden.“ Auch im Verteidigungsbereich dürfe das Geld nicht für veraltete Ausrüstung ausgegeben werden, stattdessen müsse neueste Technik im Vordergrund stehen.

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, schrieb auf X, die Pläne seien ein „extrem wichtiger Schritt für die Sicherheit in Deutschland und Europa“.

André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eine Investitionsoffensive sei überfällig. Allein in den Kommunen belaufe sich der Investitionsrückstand auf rund 186 Milliarden Euro.

Auch bei Gewerkschaften und Kommunen kommen die Vorhaben gut an. Aus Sicht der Ersten Vorsitzenden der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, scheint die Politik verstanden zu haben, dass jetzt schnell und beherzt gehandelt werden müsse.

(afp/dpa/dts/red)