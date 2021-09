Unter 20 Prozent: Merz will Trend noch zugunsten der Union drehen

Die jüngste „Wahlkreisprognose“-Umfrage sagt der Union für die Bundestagswahl einen möglichen Sturz unter die 20-Prozent-Marke voraus. Finanzexperte Friedrich Merz zeigt sich trotzdem noch zuversichtlich, auf den letzten Metern die Wende schaffen zu können.

Schenkt man der am Dienstag (31.8.) veröffentlichten Bundestagswahlumfrage von „wahlkreisprognose.de“ Glauben, dürfte die Wahl entschieden sein. Während CDU und CSU zusammen auf nur noch 19,5 Prozent kämen, würde Olaf Scholz mit der SPD auf fast uneinholbare 27 Prozent davonziehen und könnte zwischen mindestens drei verschiedenen Koalitionsmodellen wählen. Eines davon wäre sogar eine Fortsetzung der Großen Koalition mit der Union. Die CSU würde unter fünf Prozent landen und nur noch durch die Direktmandate wieder ins Parlament kommen. CDU-Finanzexperte Friedrich Merz glaubt trotzdem noch an die Chance der Union.

Merz: Linke Mehrheit durch bürgerliche Resignation möglich

In einem Gespräch mit der „Welt“ kündigte der Sauerländer an, dass die „Zeit des Kuschelns“ in den letzten Wahlkampfwochen vorbei sein würde. Die Union werde klar die Unterschiede zu SPD und Grünen herausarbeiten – und solche bestünden in zahlreichen Bereichen von der Außenpolitik über Wirtschaft, Soziales und Finanzen bis hin zu Gesellschaftsfragen.

Merz äußerte sich überzeugt, dass „Deutschland keine linke Regierung will“. Es könnte dennoch zu einer kommen, was auch an „Resignation und Wahlenthaltung“ im bürgerlichen Lager liegen könne.

Neben den 10,5 Prozent, die der als nicht koalitionsfähig betrachteten AfD vorhergesagt werden, könnten auch Stimmen für die Freien Wähler den bürgerlichen Parteien im Parlament fehlen. Sie verbergen sich unter den „Sonstigen“, die bei acht Prozent gehandelt werden. Allerdings sieht wenige Wochen vor der Wahl kein Institut, das sie explizit ausweist, bei mehr als drei Prozent. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Wahlbeteiligung – eine niedrige nützt vor allem den Grünen, deren Klientel erfahrungsgemäß verlässlich und geschlossen zur Wahl geht.

Union fordert Scholz zu klarem Bekenntnis gegen Linkspartei auf

Dass es eine strategische linke Mehrheit im Land gibt, ist kein Novum seit der Wiedervereinigung. Auch in der Anfangsphase der Ära Merkel kamen SPD, Grüne und Linkspartei in bundesweiten Umfragen zusammen auf 50 Prozent oder mehr. Keine SPD-Führung fasste jedoch eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei auf Bundesebene ernsthaft ins Auge.

Merz zweifelt daran, dass diese Position heute noch gilt. Er wirft SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor, in diesem Zusammenhang ein klares und eindeutiges Statement zu scheuen. Zwar macht Scholz indirekt deutlich, dass er bestimmte inhaltlich Anforderungen wie das Bekenntnis zur NATO an die Linkspartei stellt – die diese entweder nicht zu erfüllen bereit wäre oder nur um den Preis unausweichlicher innerparteilicher Grabenkämpfe leisten könnte.

Weit linke Kreise an der Basis von SPD und Grünen würden jedoch in jedem Fall dort, wo sich die Gelegenheit biete, mit der Linkspartei zusammengehen wollen, betonte Merz. Deshalb befinde sich das Land längst wieder in einem „Lagerwahlkampf“.

