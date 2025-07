Unwetter in Alpen: Bahnstrecke Paris-Mailand erneut gesperrt

Ein Passagier geht am 31. März 2025 am Bahnhof Modane in den französischen Alpen an Bahnpersonal vorbei, als der Zugverkehr zwischen Modane und Saint-Michel-de-Maurienne wieder aufgenommen wurde, nachdem der Bahnverkehr seit August 2023 aufgrund eines Erdrutschs in La Praz unterbrochen war.

Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP via Getty Images