Unwetter mit Hagel verwandelt Worms in weiße Winterlandschaft

Nach einem kurzen, aber heftigen Unwetter mit starkem Hagel hat sich die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz am Dienstag in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Fotos auf der Internetseite des Feuerwehr- und Katastrophenschutzes Worms zeigten weiß bedeckte Straßen und Nahaufnahmen von massiven Hagelkörnern. Nach Angaben der Feuerwehr gab es wegen der Unwetter bis 22.00 Uhr insgesamt 120 Einsätze.

Die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Einheiten „packen an, wo es bereits möglich ist“, hieß es auf der Internetseite am Abend.

Demnach wurde Keller und Straßen überflutet. In einigen Stadtteilen – darunter Herrnsheim, Pfeddersheim und Wiesoppenheim – seien Fenster zu Bruch gegangen und Autos beschädigt worden. Zeitweise kam es zu Überlastungen der Notrufnummern, obwohl bereits zu Beginn des Unwetters die Zahl der Annahmeplätze erhöht wurde.

Die Straßen waren nach Angaben der Feuerwehr Worms vom späten Abend zuletzt befahrbar, allerdings könne es noch zu Beeinträchtigungen kommen, hieß es. Von vermeidbaren Fahrten riet die Feuerwehr ab. (afp)