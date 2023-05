Unwetter sorgt für zahlreiche Überschwemmungen im Südwesten Deutschlands

Ein Auto fährt durch eine große Pfütze. Schwere Regenfälle gingen am Wochenende in Süddeutschland nieder. Foto: iStock

Im Südwesten Deutschlands fiel der Sonntag buchstäblich ins Wasser. Unwetterartige Regenfälle sorgten für mehrere lokale Überschwemmungen.

Unwetterartige Regenfälle haben im Südwesten Deutschlands für Überschwemmungen gesorgt und zahlreiche Schäden angerichtet. Vielerorts traten am Sonntagnachmittag Flüsse und Bäche über die Ufer. Es kam zu teils stundenlangen Sperrungen. In Baden-Württemberg war unter anderem der Landkreis Tuttlingen betroffen, wie die Polizei in Konstanz am Sonntagabend berichtete.

Demnach kam es dort zu teils extremen Regen- und Hagelfällen. Das Unwetter habe innerhalb von Minuten zu vollgelaufenen Kellern geführt, Umzäunungen fortgeschwemmt und Flurschäden angerichtet. Zudem wurden Autos und Gebäude beschädigt. Die Höhe der Schäden war zunächst unklar.

Auch aus den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald meldete die Polizei in Freiburg zahlreiche Einsätze, unter anderem wegen Erdrutschen und unterspülter Straßen.

In Nordrhein-Westfalen gab es am Sonntagnachmittag ebenfalls unwetterartige Regenfälle. Die Freiwillige Feuerwehr in Alpen am Niederrhein berichtete etwa von überfluteten Straßen und Wohnungen. (AFP/mf)