US-Kampfjet F-15 stürzt über der Nordsee ab – Pilot vermisst

Ein US-Kampfjet ist bei einem Übungsflug über der Nordsee abgestürzt. Die Maschine vom Typ F15C Eagle sei am Montagmorgen im Osten Großbritanniens gestartet, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Das Schicksal des Piloten und die Unglücksursache seien noch unklar.

Der Absturz ereignete sich gegen 4.40 Uhr (ET) und löste eine große Such- und Rettungsaktion zur Bergung des Piloten in der Nordsee vor der Küste von Yorkshire aus.

„Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich das Flugzeug auf einer Routine-Schulungsmission mit einem Piloten an Bord“, hieß es in der Pressemitteilung.

„Die Ursache des Absturzes sowie der Status des Piloten sind zu diesem Zeitpunkt unbekannt, und die britischen Such- und Rettungsdienste wurden zur Unterstützung gerufen“, fügte sie hinzu.

Die F15C Eagle war auf der britischen Militärbasis Lakenheath nordöstlich von London im ostenglischen Suffolk stationiert. Im Oktober 2015 war ein auf derselben Basis stationierter F18-Kampfjet der US-Luftwaffe über einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet in der Nähe abgestürzt.

Dabei war der Pilot tödlich verunglückt. Ein Jahr zuvor stürzte eine F15 in Ostengland auf ein Feld, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Die RAF Lakenheath ist der größte von der U.S. Air Force betriebene Stützpunkt in England und das einzige F-15-Kampfflugzeuggeschwader der U.S. Air Forces in Europa (USAFE).

Das Gebiet, in dem das Flugzeug abgestürzt ist, wird häufig von britischen und amerikanischen Militärjets für Trainingsflüge genutzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren laut Sky News vier Militärjets in dem Gebiet zu Trainingszwecken im Einsatz.

Ein US-Militärhubschrauber stürzte 2014 an der Küste Ostenglands ab, wobei alle vier Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben kamen.

(afp/Reuters/er)