Deutschland Künftige Kontrolle des Verfassungsschutzes

Verfassungsbruch in Thüringen: Parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes wird beendet

In Thüringen bahnt sich ein Verfassungsbruch an, um mit der gewählten AfD nicht zusammenarbeiten zu müssen. Eine gemeinsame parlamentarische Abstimmung soll so vermieden werden. Zurück bleibt die Frage, wer künftig die Arbeit des Verfassungsschutzes überwacht.