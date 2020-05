Verfassungsgericht: Keine „Glaubensprüfung“ bei Asylanträgen von Konvertiten

Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass in Asylverfahren von Konvertiten eine gerichtliche Prüfung zur Bewertung des Glaubensübertritts Grenzen unterliegt.

Es dürfe keine formale oder inhaltliche „Glaubensprüfung“ durch die Gerichte geben, stellte das Verfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss fest. Gerichte müssen demnach aber grundsätzlich prüfen, ob eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen der Religion besteht. Die Verfassungsbeschwerde eines abgelehnten Asylbewerbers nahmen die Verfassungsrichter deshalb nicht zur Entscheidung an. (Az. 2 BvR 1838/15)

Der Asylantrag des klagenden Iraners war im Jahr 2011 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt worden. Vor Gericht machte er später geltend, dass er zum Christentum übergetreten und im Mai 2013 getauft worden sei. Ihm drohe deshalb bei einer Abschiebung in den Iran die Gefahr von Verfolgung.

Seine Klage scheiterte vor den Verwaltungsgerichten. Diese kamen zu dem Schluss, dass ihm bei einer Rückkehr in den Iran keine Verfolgung aus religiösen Gründen drohe. Der mit dem Fall befasste Verwaltungsgerichtshof stellte unter anderem fest, dass er sich nicht von „einer die religiöse Identität prägenden Hinwendung zur christlichen Religion“ habe überzeugen können.

Zweistufiges Verfahren in Asylprozessen

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte nun im Grundsatz ein zweistufiges Verfahren der Gerichte in solchen Asylverfahren. In einem ersten Schritt müsse festgestellt werden, welche Sanktionen dem Asylbewerber in seinem Heimatland drohten. In einem zweiten Schritt müsse geprüft werden, ob die Glaubenspraxis „ein zentrales Element für die religiöse Identität“ und in diesem Sinne „unverzichtbar“ sei.

Diese Prüfung durch Gerichte verletze weder das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen oder Religionsgemeinschaften noch die Glaubensfreiheit des Einzelnen, entschied das Verfassungsgericht. Allerdings unterliege die Prüfungsbefugnis Grenzen.

Laut dem Beschluss des höchsten deutschen Gerichts darf von den Verwaltungsgerichten etwa die Wirksamkeit einer Taufe nicht in Frage gestellt werden. Staatlichen Behörden und Gerichten sei es zudem verwehrt, eine „inhaltliche Glaubensprüfung“ vorzunehmen.

Davon zu unterscheiden sei aber die Frage, welche Aspekte einer Glaubensüberzeugung oder Glaubensbetätigung „in einer Furcht vor Verfolgung begründenden Intensität für die religiöse Identität“ des Asylbewerbers prägend seien oder nicht. Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Anerkennung als Flüchtling vorlägen, handele es sich nicht um eine eigene Angelegenheit der Kirchen. (afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]