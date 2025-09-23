Richterwahl im Bundestag: Wahlausschuss nominiert neue SPD-Kandidatin Emmenegger

Der Wahlausschuss des Parlaments nominierte am Montagabend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Im Juli war ein erster Anlauf an Vorbehalten in der Union gegen die damalige SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf gescheitert.

Grund waren unter anderem Positionen der Juristin zum Abtreibungsrecht. Daraufhin musste damals die gesamte Richterwahl abgesagt werden.

Der beispiellose Vorgang sorgte für erhebliche Verstimmungen in der Regierungskoalition aus Union und SPD. Brosius-Gersdorf zog in der Folge ihre Kandidatur zurück, die SPD nominierte stattdessen Sigrid Emmenegger. Die Juristin ist derzeit Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Das Plenum des Bundestags soll nun am Donnerstag über die Neubesetzung der drei Posten beim Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die zweite SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold und der Unions-Kandidat Günter Spinner waren dafür bereits im Juli durch den Wahlausschuss nominiert worden.

Für die Wahl ist im Plenum eine Zweidrittelmehrheit für alle drei Kandidatinnen und Kandidaten nötig. Union und SPD brauchen dazu auch Stimmen von Grünen und Linkspartei, um nicht auf die AfD angewiesen zu sein.

Was sagt die Opposition?

Der Grünen-Vorsitzende, Felix Banaszak, hat Emmenegger als „gute, respektable Kandidatin“ bezeichnet. Auch von der Linksfraktion im Bundestag war über diese Kandidatin kein schlechtes Wort zu hören. Kritisiert wurde von Politikerinnen und Politikern der Linkspartei jedoch, dass die Union mit ihnen nicht das Gespräch über die Kandidatur von Spinner gesucht habe.

Fraktionschefin Heidi Reichinnek sagte, jeder Abgeordnete der Linksfraktion könne bei der Wahl am Donnerstag selbst entscheiden. Die CDU hat einen Parteitagsbeschluss, der „Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland“ ausschließt.

Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende, Stephan Brandner, nannte Emmenegger vor der Sitzung „eine unproblematische Personalie“. Gleichzeitig sagte er, Kaufhold sei aus seiner Sicht für den Posten ungeeignet.

Nach der Sitzung des Ausschusses am Abend sagte Brandner, man habe Emmenegger nun intensiv befragt und sei zu dem Schluss gekommen, „dass wir unseren Abgeordneten nicht empfehlen können, sie zu wählen“. (afp/dpa)