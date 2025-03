Deutschland Zunehmend Private Akteure

Verfassungsschutz: Russland und China rekrutieren Saboteure

Altöl in der Wasserversorgung eines deutschen Kriegsschiffes, ein Brandanschlag auf ein Einkaufszentrum in Litauen. Dem Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes fällt es schwer, an Zufälle zu glauben.