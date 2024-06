Deutschland Zahl der Straftaten gestiegen

Verfassungsschutzbericht: Zuwachs bei Links- und Rechtsextremismus

An den Rändern radikalisiert sich nach Einschätzung des Verfassungsschutzes der Protest. Gleichzeitig suchen und finden Radikale Anschluss in der Mitte. Ein Einblick in den Verfassungsschutzbericht.