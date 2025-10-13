Logo Epoch Times

Scharfe Kontrollen an Bahnhöfen

Polizei erhält Befugnis zu Personenkontrollen an Bahnhöfen

Ab sofort darf die Bundespolizei an Bahnhöfen Bahnreisende auf Waffen kontrollieren. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unterstützt das härtere Vorgehen der Beamten. „Wer Bahn fährt, soll sich sicher fühlen“, erklärte der Minister.

Die Bundesregierung hat die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen ausgewertet. (Symbolfoto)

Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Bundespolizei kann an den Bahnhöfen in Deutschland ab sofort verdachtsunabhängig jede Person kontrollieren. Das meldet „Bild“ (Montagausgabe) unter Berufung auf das Bundesinnenministerium.
Demnach können die Beamten nun jede Person stoppen und klären, ob sie Schusswaffen oder Messer bei sich trägt. Dazu hat die Bundespolizei sogenannte Allgemeinverfügungen erlassen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der „Bild“, er unterstütze das härtere Vorgehen der Beamten.
„Die Zahl der Gewalttaten steigt, besonders Messerangriffe machen vielen Menschen Angst. Deshalb ist es richtig, dass die Bundespolizei jetzt mit starker Präsenz und scharfen Kontrollen klare Kante zeigt.“
Die Maßnahmen seien notwendig, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. „Wer Bahn fährt, soll sich sicher fühlen“, erklärte der Minister. (dts/red)

