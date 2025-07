Das kann sich nicht mehr jeder leisten

Verkehrsminister: Führerschein für 4.000 Euro und mehr ist „zu teuer“

Vorschriften, wie viel eine Fahrstunde beim Führerschein kosten darf, will Verkehrsminister Schnieder nicht machen. Gegensteuern will er bei den hohen Durchfallquoten in den Fahrprüfungen.