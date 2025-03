Verschwundener Sechsjähriger aus Hessen: Bundesweite Suche über mehr als 13.000 Bildschirme

Bei der Suche nach dem seit fast einer Woche vermissten sechsjährigen Pawlos aus Hessen setzt die Polizei nun auch auf eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung über digitale Anzeigetafeln.

Seit Montag werde auf mehr als 13.000 Bildschirmen unter anderem an Bahn- und Flughäfen um Hinweise zu dem spurlos verschwundenen Jungen aus Weilburg gebeten, teilte die Polizei in Wiesbaden am Montag mit. Die lokalen Suchmaßnahmen in Weilburg liefen parallel weiter.

Der autistische Junge wird seit Dienstag vermisst. Großangelegte Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos, sein Aufenthaltsort ist unklar. Die Polizei richtet den Fokus unter anderem auf die Auswertung von Videos und Hinweisen aus der Bevölkerung. Ein speziell für den Fall eingerichtetes Hinweistelefon sei weiterhin geschaltet, hieß es am Montag. Bereits zuvor veröffentlichte die Polizei Fotos von Pawlos und Details seiner Kleidung.

Ab Montag schaltete die Polizei nun gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) zusätzlich Hinweise zu der Suche nach dem Jungen auf Anzeigentafeln im gesamten Bundesgebiet.

Einen Schwerpunkt dabei bildeten Bahn- und Flughäfen sowie Autobahnraststätten, wie die Beamten mitteilten. „Die Polizei erhofft sich durch diese Aktion nochmals Hinweise auf seinen Verbleib.“ Die Suche rund um Weilburg laufe „derweil weiter“, betonten sie. (afp/red)