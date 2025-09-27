Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Illegale Zigarettenfabrik in Italien ausgehoben - 500 Millionen Euro Steuern hinterzogen

vor einer Stunde

Südkorea: Gespräch zwischen den USA und Nordkorea bei Apec-Gipfel denkbar

vor 3 Stunden

Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

vor 3 Stunden

Konzerne wehren sich gegen EU-Namensverbot für Veggie-Produkte

vor 4 Stunden

Freigabe aller Dokumente zu Verschwinden vor 90 Jahren von Pilotin Earhart angeordnet

vor 4 Stunden

Was bedeutet die Reaktivierung der UN-Sanktionen für Iran?

vor 5 Stunden

Ende des Supports für Windows 10: Das müssen Sie wissen

vor 5 Stunden

USA entziehen Kolumbiens Präsidenten Petro Visum wegen Aufrufs zur Befehlsverweigerung

vor 5 Stunden

Dobrindt will noch in diesem Jahr wieder nach Syrien abschieben

vor 13 Stunden

Sind Deutschlands Flughäfen vor Drohnen geschützt?

Logo Epoch Times
Umfrage

Wenige Versicherte nutzen elektronische Patientenakte - 1,5 von 50 Millionen ePAs

Am 1. Oktober ist die Nutzung der ePA für Arztpraxen und Kliniken Pflicht. Die Patienten haben allerdings bisher kaum Einsicht genommen.

top-article-image

Nicht alle Praxen haben sie, nur ganz wenige Patientinnen und Patienten nutzen sie bisher: die elektronische Patientenakte. (Archivbild)

Foto: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die elektronische Patientenakte (ePA) wird kurz vor ihrem Start als verpflichtende Anwendung in Praxen und Kliniken in Deutschland von Patienten und Versicherten noch sehr wenig genutzt. Das geht aus einer Umfrage der „Ärzte Zeitung“ unter den größten gesetzlichen Krankenkassen hervor.
Demnach wurden bei den drei größten Einzelkassen TK, Barmer, DAK sowie den elf AOKs insgesamt knapp 50 Millionen ePAs für die Versicherten eingerichtet, die im sogenannten Opt-out-Verfahren nicht aktiv widersprochen haben.
Allerdings haben sich davon erst knapp 1,5 Millionen Versicherte – das sind drei Prozent – für die ePA-Nutzung über die jeweilige Kassen-App registriert. Um die ePA-App ihrer Krankenkasse zu nutzen, müssen die Versicherten einen aufwendigen Registrierungsprozess durchlaufen.

Noch nicht alle Praxen angeschlossen

Dem Bericht zufolge hoffen die Kassen, dass die Nutzerzahlen steigen, wenn am 1. Oktober die Befüllung der Akten für Ärztinnen und Ärzte zur Pflicht wird.
Zuletzt hatte es jedoch geheißen, dass die technischen Voraussetzungen noch nicht überall geschaffen wurden, weil Praxen auf erforderliche Softwaremodule warten müssen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) konnte zuletzt ein Fünftel der Praxen noch gar nicht mit der ePA arbeiten.
Schon seit Januar haben Krankenkassen für rund 70 Millionen der insgesamt gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten eine E-Akte angelegt.
Die ePA soll Patientinnen und Patienten ein Leben lang begleiten können. Indem sie Untersuchungsbefunde, Laborwerte oder Angaben zu Medikamenten zentral bündelt, soll sie zu besseren Behandlungen beitragen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.