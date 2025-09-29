Logo Epoch Times

Breaking news

Niedersachsen

Vier Tote bei Gewalttat in Oldenburg

In Niedersachsen soll ein Mann seine Frau und Kinder – und anschließend sich selbst – erschossen haben.

top-article-image

Ein Mann soll seine Familie und sich selbst getötet haben. (Symbolbild)

Foto: Soeren Stache/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Ein Mann soll in Oldenburg (Niedersachsen) drei Menschen und anschließend sich selbst erschossen haben. Bei den Opfern handele es sich um seine Kinder und seine Frau, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet. Weitere Details folgen. (dpa/red)

