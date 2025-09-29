Niedersachsen
Vier Tote bei Gewalttat in Oldenburg
In Niedersachsen soll ein Mann seine Frau und Kinder – und anschließend sich selbst – erschossen haben.
Ein Mann soll in Oldenburg (Niedersachsen) drei Menschen und anschließend sich selbst erschossen haben. Bei den Opfern handele es sich um seine Kinder und seine Frau, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet. Weitere Details folgen. (dpa/red)
