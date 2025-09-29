Vier Tote bei Gewalttat in Oldenburg

Ein Mann soll in Oldenburg (Niedersachsen) drei Menschen und anschließend sich selbst erschossen haben. Bei den Opfern handele es sich um seine Kinder und seine Frau, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet. Weitere Details folgen. (dpa/red)