Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Der Steuerzahlerbund schlägt weniger Beamtenprivilegien vor – Lehrerverband widerspricht

vor einer Stunde

Royaler Umzug: Neues Zuhause für William und Kate

vor 2 Stunden

Morgenkaffee hebt die Stimmung: Studie zeigt Wirkung auf Glück und Wachheit

vor 3 Stunden

Belgrad: Proteste gegen Serbiens Präsident Vučić eskalieren – Gewalt, Brände und Festnahmen

vor 4 Stunden

KI-Chatbot führt mit Kindern mutmaßlich „romantische“ Gespräche – Ermittlungen gegen Meta

vor 4 Stunden

Neuer Testflug der SpaceX-Riesenrakete am kommenden Wochenende geplant

vor 5 Stunden

Magdeburg: Damals schon wegen Morddrohung verurteilt und für Psychiatrie empfohlen

vor 5 Stunden

Viele Pflanzen haben von teils nassem Juli profitiert

vor 5 Stunden

DIHK dämpft Erwartungen an Industriestrompreis

vor 6 Stunden

Fahrgastverband schlägt Nachfolgerin für Bahnchef vor

Logo Epoch Times
Ins Schleudern geraten

Vier Verletzte bei Busunfall auf A24 – Ersatzverkehr zwischen Hamburg und Berlin

Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Im südlichen Schleswig-Holstein kommt er ins Schleudern und kracht in die Mittelleitplanke.

top-article-image

Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin unterwegs.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind auf der Autobahn 24 im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn vier Menschen verletzt worden.
Der Bus, der im Schienenersatzverkehr unterwegs war, sei zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek und Witzhave aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe der Gelenkbus auch die Mittelleitplanke durchbrochen.
Der Busfahrer sei schwer, drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach dem Unfall wurde die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. In Richtung Berlin war der linke Fahrstreifen blockiert, da hier die Front des Unglücksbusses in die Fahrbahn hineinragte. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.