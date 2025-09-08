Logo Epoch Times

Im bayerischen Abensberg

Volksfest Gillamoos: Söder grenzt sich klar von AfD und Linkspartei ab

Zum Frühschoppen beim Gillamoos-Volksfest fielen durch CSU-Chef Markus Söder deutliche Worte zur AfD und den Linken. Söder sagte: „Nein zu einer Übernahme Deutschlands, Bayerns durch die AfD“. Und: „Für die CSU sage ich nein zur Zusammenarbeit mit Sozialisten, Kommunisten und Linksaußen“.

CSU-Chef Markus Söder (Archivbild).

Redaktion
CSU-Chef Markus Söder hat sich klar sowohl von der AfD als auch von der Linkspartei abgegrenzt. Das Ziel der AfD sei „doch klar – zu spalten, zu schwächen und eine andere Form der Demokratie entwickeln“.
Das sagte Söder beim heutigen Volksfest Gillamoos im bayerischen Abensberg. Söder bekräftigte sein Nein zu einem AfD-Parteiverbot, „weil es einen Märtyrerstatus gibt, der falsch ist“.
Zugleich dürfe niemand „blind“ sein. So gebe es Rechtsradikale in zentraler Position im Landtag, viele AfD-Politiker würden zudem vom Verfassungsschutz beobachtet.
„Lassen wir unser Land nicht auf den Leim gehen, lassen wir unser Land nicht kaputtgehen“, sagte Söder und fügte hinzu: „Nein zu einer Übernahme Deutschlands, Bayerns durch die AfD.“

Klare Absage an die Linken

Eine klare Absage erteilte Söder auch den Linken. „Ich will mit der Linkspartei nichts zu tun haben“, sagte der bayerische Ministerpräsident.
Auch wenn mancher in der CDU hoffe, die Union möge sich zur Linkspartei öffnen, „für die CSU sage ich nein zur Zusammenarbeit mit Sozialisten, Kommunisten und Linksaußen“. „SPD reicht uns schon als Partner“, fügte Söder hinzu.
Der Frühschoppen beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg ist nach dem politischen Aschermittwoch die zweite große politische Veranstaltung im Jahr in Bayern.
Dabei gehen der Politiker in Bierzeltatmosphäre betont rustikal auf Stimmenfang. Die Parteien laden parallel in verschiedene Zelte auf dem Festgelände ein. Die AfD trifft sich abseits in einem anderen Bereich. (afp/red)

