Frau von Zug kilometerweit mitgeschliffen – Polizei ermittelt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Bayern.

Eine in Bayern über mehrere Kilometer von einem Zug mitgeschleifte Frau befindet sich in einem stabilen Gesundheitszustand. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord teilte am Freitag in Augsburg mit, die 39-Jährige sei zwar schwer verletzt, aber stabil. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Frau im Zug sahen.

Das Unglück hatte sich am Montagabend auf der Strecke zwischen Donauwörth und Aalen ereignet. Die 39-Jährige soll bei einem Halt versehentlich zur falschen Seite ausgestiegen sein. Als sie wieder einsteigen wollte, soll sich die Zugtür geschlossen haben. Die Frau wurde mit der Hand eingeklemmt und mitgeschleift, bis sie von einem Schaffner entdeckt und der Zug per Notbremsung gestoppt wurde. (afp)