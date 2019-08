Vor Landtagswahl in Sachsen: CDU überholt laut Umfrage AfD

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die CDU einer aktuellen Umfrage zufolge wieder vor der AfD. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung kommt die CDU auf 28 Prozent – drei Prozentpunkte mehr als die AfD, die 25 Prozent erreicht.

In zwei Umfragen anderer Institute Mitte Juni und Anfang Juli hatten CDU und AfD gleichauf gelegen, eine Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung vom 13. Juni sah die AfD sogar mit einem Punkt Vorsprung vor der CDU.

Der neuen Insa-Erhebung zufolge käme die SPD bei der Landtagswahl am 1. September auf acht Prozent, die Grünen würden zwölf Prozent erreichen. Die FDP würde mit fünf Prozent den Einzug in den Landtag knapp schaffen, die Linke könnte mit 16 Prozent rechnen. Sonstige Parteien kämen auf sechs Prozent.

Im Vergleich zur Sachsen-Wahl vor fünf Jahren müsste die CDU der aktuellen Umfrage zufolge massive Verluste von mehr als elf Prozentpunkten hinnehmen, die AfD würde hingegen ihr Wahlergebnis von 2014 um mehr als 15 Punkte verbessern. Die derzeit in Sachsen regierende große Koalition aus CDU und SPD hätte der Umfrage zufolge keine Mehrheit mehr.

Für den Insa-Sachsentrend im Auftrag der „Bild“-Zeitung befragte das Meinungsforschungsinstitut vom 22. bis zum 31. Juli insgesamt 1011 Bürger. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten. (afp)