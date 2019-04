Vor Libyen geborgen: Initiative Seebrücke fordert Aufnahme von Migranten in Hamburg

Die Seebrücken-Vertreter riefen dazu auf, die Menschen in einem Hafen in Italien oder Malta von Bord des unter deutscher Flagge fahrenden Sea-Eye-Schiffs „Alan Kurdi“ an Land gehen und in ein Land ihrer Wahl reisen zu lassen. Hamburg solle sich „sofort und öffentlich“ zur Aufnahme bereit erklären.

In der Organisation Seebrücke haben sich Unterstützer privater Rettungsmissionen auf dem Mittelmeer zusammengeschlossen, bundesweit sind verschiedene Ortsgruppen aktiv. Eigene Schiffe hat sie nicht. (afp/so)