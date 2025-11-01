Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Drei deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

vor 27 Minuten

INSA: Union verkürzt Abstand auf AfD

vor einer Stunde

Louvre-Diebstahl: Ermittlungsverfahren gegen 38-jährige Verdächtige

vor einer Stunde

Georg-Büchner-Preis 2025 geht an Schriftstellerin Ursula Krechel

vor 2 Stunden

Syrischer Interimspräsident al-Scharaa reist diesen Monat nach Washington

vor 2 Stunden

RB Leipzig bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet

vor 3 Stunden

Wadephul will Reisehinweise für Israel entschärfen

vor 3 Stunden

Deutscher Tourismus auf Balearen schwächelt

vor 5 Stunden

Kanadas Premier Carney entschuldigt sich bei Trump wegen einem Anti-Zoll-Werbeclip

vor 5 Stunden

Auto fährt vermutlich unbeabsichtigt in Fußgänger - drei Verletzte

Logo Epoch Times
Großeinsatz der Polizei

Vor zwei Stunden: Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

Mehr als zwei Stunden nach dem ersten Alarm ist noch unklar, was in einem Einkaufszentrum in Frankfurt los ist. Mindestens acht Menschen wurden verletzt, als sie das Gebäude fluchtartig verließen.

top-article-image

Zunächst konnte die Polizei nicht klären, ob es sich um Böllerlärm oder ein Schussgeräusch gehandelt hatte.

Foto: Str./dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

In einem Einkaufszentrum in Frankfurt/Main läuft ein Großeinsatz der Polizei, nachdem von dort am Nachmittag Knallgeräusche gemeldet worden sind. Vermutlich handelte es sich dabei um Böllerlärm, meldete die Polizei später auf X.
Medienberichte zu einer Festnahme im Nordwestzentrum in Frankfurt-Heddernheim konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Ein entsprechendes Video kursierte in den sozialen Medien.

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

Später teilte die Polizei mit, dass es wohl Feuerwerkskörper waren:

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

Die Polizei teilte auf X mit, dass es sich bei der Person in dem Video nicht um einen möglichen Täter handele. „Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen“, hieß es.
Aufgrund der Knallgeräusche hätten zahlreiche Besucher das Einkaufszentrum fluchtartig verlassen, schrieb die Polizei Frankfurt auf der Plattform X. Dabei hätten sich bislang bis zu acht Personen leicht verletzt. Die Lage sei immer noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.
Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmen das Nordwestzentrum in Frankfurt.

Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmen das Nordwestzentrum in Frankfurt.

Foto: Boris Roessler/dpa

Bereich um Einkaufszentrum weiträumig abgesperrt

Der Bereich um das Einkaufszentrum ist weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Polizisten mit Maschinenpistolen stehen vor dem Gebäude. Im Freien warten zahlreiche Menschen, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Die Polizeisprecherin sagte, es seien Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Gebäude werde geräumt.
Die Frankfurter Feuerwehr schrieb auf der Plattform X, es gebe eine größere Einsatzlage im Nordwestzentrum. Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz. „Meidet den Bereich“, hieß es. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.