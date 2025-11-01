Vor zwei Stunden: Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

In einem Einkaufszentrum in Frankfurt/Main läuft ein Großeinsatz der Polizei, nachdem von dort am Nachmittag Knallgeräusche gemeldet worden sind. Vermutlich handelte es sich dabei um Böllerlärm, meldete die Polizei später auf X.

Medienberichte zu einer Festnahme im Nordwestzentrum in Frankfurt-Heddernheim konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Ein entsprechendes Video kursierte in den sozialen Medien.

Später teilte die Polizei mit, dass es wohl Feuerwerkskörper waren:

Durch unsere Kräfte wurden im #Nordwestzentrum Rückstände gezündeter Feuerwerkskörper gefunden. Diese könnten ursächlich für die gemeldeten Knallgeräusche sein, welche das panische Verlassen der Besucher des NWZ ausgelöst haben.



Die Polizei teilte auf X mit, dass es sich bei der Person in dem Video nicht um einen möglichen Täter handele. „Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen“, hieß es.

Aufgrund der Knallgeräusche hätten zahlreiche Besucher das Einkaufszentrum fluchtartig verlassen, schrieb die Polizei Frankfurt auf der Plattform X. Dabei hätten sich bislang bis zu acht Personen leicht verletzt. Die Lage sei immer noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmen das Nordwestzentrum in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Bereich um Einkaufszentrum weiträumig abgesperrt

Der Bereich um das Einkaufszentrum ist weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Polizisten mit Maschinenpistolen stehen vor dem Gebäude. Im Freien warten zahlreiche Menschen, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizeisprecherin sagte, es seien Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Gebäude werde geräumt.

Die Frankfurter Feuerwehr schrieb auf der Plattform X, es gebe eine größere Einsatzlage im Nordwestzentrum. Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz. „Meidet den Bereich“, hieß es. (dpa/red)