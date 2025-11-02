Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Messerangriff im Zug: Ein Verletzter in Lebensgefahr - nur ein Tatverdächtiger

vor einer Stunde

Ermittler: Louvre-Einbrecher waren Kleinkriminelle

vor einer Stunde

Hamas kündigt Übergabe von drei weiteren toten Geiseln an

vor 2 Stunden

Israel droht mit weiterer Verstärkung seiner Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon

vor 4 Stunden

Erneut Tote durch russische Angriffe auf Ukraine - Kiew attackiert Schwarzmeerhafen

vor 4 Stunden

Wagenknecht fehlt bei BSW-Klausur - Führung weiter offen

vor 4 Stunden

Indiens Raumfahrtbehörde schickt bisher größten Satelliten ins All

vor 5 Stunden

Niedersachsen: Feuer in Geflügelstall tötet rund 18.000 Legehennen

vor 5 Stunden

Festnahme in Berlin: 22-jähriger Syrer soll Terror-Anschlag geplant haben

vor 5 Stunden

Mindestens 23 Tote bei Explosion in Supermarkt in Mexiko

Logo Epoch Times
Tarifstreit

Vorerst kein Streik: Pilotengewerkschaft gibt Lufthansa Zeit

Im schwelenden Tarifstreit bei der Lufthansa können Passagiere vorerst aufatmen. Die Pilotengewerkschaft VC gibt der Airline mehr Zeit für Gespräche - zeigt sich aber zugleich streikbereit.

top-article-image

Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit will der Lufthansa im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben. (Archivbild)

Foto: picture alliance / Boris Roessler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine Pilotenstreiks fürchten. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit (VC) will der Airline im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben, um ein verbessertes Angebot vorzulegen. Das zeigt ein Tarif-Rundschreiben von VC an ihre Mitglieder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man fordere den Arbeitgeber nochmals mit Fristsetzung auf, ein verhandlungsfähiges Angebot für die seit Mai laufenden Gespräche vorzulegen, heißt es darin.
„Wir werden dem Management hierfür ausreichend Zeit einräumen, so dass vorläufig auch nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen ist.“ Eine Frist wird in dem Schreiben nicht genannt. Zugleich gibt sich die Gewerkschaft kampfbereit: „Das uns durch die Urabstimmung gegebene Mandat ist eindeutig.“
Ein Unternehmenssprecher sagte, die Lufthansa begrüße die Entscheidung von VC, den Dialog fortzusetzen. Man sei „jederzeit gesprächsbereit, um gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden“.
Mehr dazu

Streit um Arbeitgeberbeiträge für Betriebsrente

VC fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebsrenten von gut 4.800 Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Die Lufthansa lehnt das mit Blick auf hohe Kosten ab. Man habe schlicht keine Mittel, um die „ohnehin schon sehr gute“ betriebliche Altersvorsorge aufzustocken, hatte der Chef der Lufthansa-Kerngesellschaft, Jens Ritter, kritisiert.
VC war mit der Forderung nach einer Verdreifachung des Arbeitgeberanteils in die Verhandlungen gegangen. Eine Einigung wurde im Laufe von sieben Runden aber nicht erreicht. Ende September hatten sich die VC-Mitglieder in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für Streiks ausgesprochen. Seither liefen weitere Gespräche zwischen der Pilotengewerkschaft und Lufthansa, auch zu anderen strittigen Themen, jedoch ohne Durchbruch. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.