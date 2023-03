Vorsitzender Sellering der Klimastiftung MV: Geht Politik vor Recht?

Der ehemalige Ministerpräsident und heutige Vorsitzende der Klimastiftung MV, Erwin Sellering, übte heftige Kritik an der Landesregierung Foto: Jens Büttner/dpa

Am vergangenen Dienstag hat Erwin Sellering den Rücktritt des Vorstandes der Klimastiftung MV angekündigt. Der frühere Ministerpräsident und jetzige Stiftungsvorsitzende, sparte dabei nicht an Kritik in Richtung Landesregierung unter Manuela Schwesig.