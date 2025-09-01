Logo Epoch Times

50 Afghanen mit Aufnahmezusage kommen in Hannover an

Fünf Tote bei Absturz von Hubschrauber im Norden Pakistans

DAX startet im Plus - heute kein Handel an US-Börsen

Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner

Ökonom: Strukturwandel bedroht Wohlstand - Deutschland wird ärmer

Südkoreas Halbleiterexporte auf Rekordhoch im August

Elf UN-Mitarbeiter im Jemen durch die Huthi festgenommen

Protestwelle erreicht Bali - Dorfwächter mobilisiert

Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai

Vorschlag von Nouripour: Wahlen bündeln, Wahlperiode auf 5 Jahre verlängern

Handelsbeziehungen

Wadephul reist zu Gesprächen nach Indien

Außenminister Johann Wadephu trifft sich mit Unternehmen und Politikern in Indien. Erste Station ist die südindische Stadt Bangalore, später reist er nach Neu Delhi weiter.

Der berühmte Basar Chickpet während der Geschäftszeiten in der Stadt Bangalore im indischen Bundesstaat Karnataka.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag zu Gesprächen nach Indien. Erste Station der Reise ist die südindische Stadt Bangalore, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte. Dort besucht der Minister demnach Unternehmen und Institute aus den Bereichen Innovation, neue Technologien und Raumfahrt.
Auch das Thema der Fachkräftegewinnung werde eine Rolle spielen, hieß es. Am Dienstagabend reist Wadephul nach Neu Delhi weiter, wo am Mittwoch vor allem politische Gespräche unter anderem mit Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar vorgesehen sind.

Auswärtiges Amt: Indien ist ein „Schlüsselpartner“

Indien sei als größte Demokratie der Welt für Deutschland „ein unentbehrlicher Schlüsselpartner“, sagte der Außenamtssprecher. Indien sei zudem „Motor für globale Innovation und Wachstum“.
Die hohe Wachstums- und Innovationsdynamik Indiens biete „großes Potenzial für die Diversifizierung unserer Handelsbeziehungen und Lieferketten, für Technologiekooperation und die Gestaltung der digitalen Transformation sowie zur Anwerbung gut ausgebildeter Fachkräfte“.
Indiens Premierminister besucht derzeit das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in China. Premierminister Narendra Modi plant dort für Montag ein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (afp/red)

