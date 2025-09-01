Wadephul reist zu Gesprächen nach Indien

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag zu Gesprächen nach Indien. Erste Station der Reise ist die südindische Stadt Bangalore, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte. Dort besucht der Minister demnach Unternehmen und Institute aus den Bereichen Innovation, neue Technologien und Raumfahrt.

Auch das Thema der Fachkräftegewinnung werde eine Rolle spielen, hieß es. Am Dienstagabend reist Wadephul nach Neu Delhi weiter, wo am Mittwoch vor allem politische Gespräche unter anderem mit Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar vorgesehen sind.

Auswärtiges Amt: Indien ist ein „Schlüsselpartner“

Indien sei als größte Demokratie der Welt für Deutschland „ein unentbehrlicher Schlüsselpartner“, sagte der Außenamtssprecher. Indien sei zudem „Motor für globale Innovation und Wachstum“.

Die hohe Wachstums- und Innovationsdynamik Indiens biete „großes Potenzial für die Diversifizierung unserer Handelsbeziehungen und Lieferketten, für Technologiekooperation und die Gestaltung der digitalen Transformation sowie zur Anwerbung gut ausgebildeter Fachkräfte“.

Indiens Premierminister besucht derzeit das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in China. Premierminister Narendra Modi plant dort für Montag ein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (afp/red)