Wadephul verlangt Reform des UN-Sicherheitsrats

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Vereinten Nationen dazu aufgerufen, den UN-Sicherheitsrat zu erweitern.

„Nach 80 Jahren Bestehen müssen wir sicherstellen, dass diese Institution die Welt widerspiegelt, wie sie heute ist“, sagte der CDU-Politiker bei der UN-Generaldebatte in New York.

„Der Sicherheitsrat braucht mehr Sitze – dauerhafte und vorübergehende – um die bestehenden Realitäten der Welt zu reflektieren.“

Deutschland sei „überzeugt“, dass zusätzliche permanente Sitze an Regionen gehen müssten, die heute „unterrepräsentiert“ seien: „Afrika, Asien und Lateinamerika.“

Während der Rede von Außenminister Wadephul am 27. September 2025 vor der UN. Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images

Für einen eigenen vorübergehenden Sitz 2027/2028 bewirbt sich Deutschland selbst. Im Rahmen dieser Bewerbung wies Wadephul auf die katastrophalen humanitären Situationen im Sudan und in Gaza hin. Zudem verurteilte der Minister den Krieg Russlands gegen die Ukraine. (dts/red)