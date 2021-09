Wagenknecht kritisiert geplante CO2-Bepreisung – FDP warnt vor Steuerflucht

Ex-Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat die von Grünen und Union geplante CO2-Bepreisung kritisiert. „Es ist keine sinnvolle Klimapolitik, den normalen Leuten und Mittelschicht-Familien in die Tasche zu greifen“, sagte sie im Nachrichtensender „Welt“. Ihre Partei werde das nicht mitmachen.

Es sei „Heuchelei“, so zu tun, als könne sich ein Normalverdiener einen smarten Tesla kaufen oder in „nicht vorhandene Busse und Bahnen umsteigen“. Wagenknecht, die als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen ihr Bundestagsmandat verteidigen will, setzt auf eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei an der Seite der SPD.

Mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten sagte sie: „Ich hoffe, dass Olaf Scholz das Rückgrat hat, andere Mehrheiten zu nutzen.“ An einem Wiedereinzug der Linken, die in Umfragen bei sechs bis sieben Prozent liegen, habe sie keinen Zweifel.

Lindner kritisiert Steuererhöhung bei Rot-Grün-Rot

Indes warnte FDP-Chef Christian Lindner vor den Folgen einer möglichen Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken. „Und rot-grün-rot, was die an Steuern erhöhen wollen, da werden ganz viele Leute sagen, dann gehe ich halt nach Österreich“, sagte er dem Wirtschaftsmagazin, „Business Insider“ (Mittwochsausgabe). „Von 26 nicht-deutschen EU-Ländern sind 25 attraktiver als Deutschland, was die Steuern angeht.“

Seiner Ansicht nach käme es zu Wohnsitzverlagerungen in der EU, etwa in die Niederlande oder nach Österreich. Zudem konkretisierte Lindner das FDP-Konzept der Aktienrente: Demnach sollen zwei Prozent der Summe der gesetzlichen Rentenbeiträge über einen Fonds auf den internationalen Aktienmärkten langfristig angelegt werden.

Durch die dort angestrebten Gewinne sollen sowohl das Renten- als auch das Beitragsniveau die gesetzliche Rentenversicherung stabilisiert werden. Der Staat soll weniger Steuergelder in die Rentenkasse zuschießen müssen, so Lindner. (dts)

