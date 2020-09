Wahlbetrug? Kurz vor NRW-Kommunalwahl Ermittlungen in Duisburg

Kurz vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag gehen Ermittler in Duisburg dem Verdacht der Wahlfälschung nach. Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten am Mittwochmorgen vier Objekte in der Ruhrgebietsstadt, wie die Behörden mitteilten. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen drei Beschuldigte, die unter anderem im Verdacht der Wahlfälschung stehen. Zwei der Beschuldigten treten für zwei unterschiedliche Parteien bei der Kommunalwahl an.

Bei den Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial gesichert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mit. Darunter befinde sich auch eine hohe zweistellige Zahl von Wahlunterlagen, die nun ausgewertet würden. Die Dokumente würden auch auf „Fälschungsmerkmale“ überprüft. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Wahlleitung sei über den Fall informiert.

In Nordrhein-Westfalen werden am Sonntag die Stadt- und Gemeinderäte sowie die Kreistage neu gewählt. Zudem bestimmten die Wähler über Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte im bevölkerungsreichsten Bundesland. (afp)