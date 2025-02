Wahlforscher erwartet starke AfD-Ergebnisse bei Jungwählern

Der Wahlforscher Roland Abold von Infratest rechnet mit starken Ergebnissen für die AfD bei Jungwählern.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst 2024 sei die AfD bei den jüngeren Wählern jeweils deutlich stärkste Kraft geworden und habe in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen überproportional stark hinzugewonnen, sagte der Geschäftsführer des Wahlforschungsinstituts der „Rheinischen Post“. Insbesondere die Grünen hätten dagegen bei den Jüngeren an Zustimmung verloren.

Trend war bereits bei Europawahl zu sehen

„Damit setzt sich ein Trend fort, der auf Bundesebene bereits bei der Europawahl im vergangenen Frühjahr zu beobachten war“, so Abold. Dies gehe einher mit einer sich ändernden Problemwahrnehmung in der Bevölkerung, die sich auch auf die wahlentscheidenden Faktoren bei den jüngeren Wahlberechtigten auswirke.

„Hier hat der Klimawandel seit der letzten Bundestagswahl 2021 deutlich an Relevanz eingebüßt, während unter anderem das Politikfeld Zuwanderung an Bedeutung für die Wahlentscheidung gewonnen hat.“

Für die kommende Bundestagswahl sei daher ebenfalls mit einem starken Ergebnis der AfD bei den jüngeren Wählern zu rechnen, so Abold weiter. (dts)