AfD im Osten nahezu flächendeckend vorn

Wahlumfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent - die CDU erreicht 27 Prozent

Die AfD liegt in einer neuen Umfrage in Sachsen-Anhalt klar vorn. 12 Prozentpunkte dahinter folgt die CDU, weitere 14 Zähler dahinter die Linke. Die SPD liegt bei 7 Prozent. 37 Prozent sprachen sich für eine AfD-geführte Regierung aus.

top-article-image

Ministerpräsident Reiner Haseloff scheidet 2026 aus dem Amt, ihm soll Sven Schulze nachfolgen (Archivbild).

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 3 Min.

Ein Jahr vor der Landtagswahl kommt die AfD in Sachsen-Anhalt in einer neuen Umfrage auf 39 Prozent. In der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von „Magdeburger Volksstimme“, „Mitteldeutsche Zeitung“ und des „Mitteldeutschen Rundfunks“ wird die Partei damit klar stärkste Kraft – weit vor der CDU mit 27 Prozent.
Auf dem dritten Platz liegt aktuell die Linke mit 13 Prozent. Die SPD würde mit sieben Prozent ihr Rekordtief bei der vergangenen Landtagswahl noch unterbieten, wenn am Sonntag gewählt würde. Das BSW käme auf sechs Prozent. Nicht im Landtag vertreten wären die Grünen (drei Prozent) und die FDP.
Damit würden sich die Kräfteverhältnisse im Landtag deutlich ändern: Für eine Regierungsbildung ohne die AfD wäre die CDU auf ein Brombeer-Bündnis mit SPD und BSW angewiesen und müsste auch mit der Linken kooperieren.
Bei der Landtagswahl im Juni 2021 erreichte die CDU als stärkste Kraft 37,1 Prozent, die AfD erhielt 20,8 Prozent. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist für den 6. September 2026 angesetzt. Aktuell regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP.

AfD im Osten laut Umfragen nahezu flächendeckend vorn

Mit dem Umfrageergebnis baut die AfD ihren Vorsprung im Osten Deutschlands weiter aus: In Mecklenburg-Vorpommern, wo ebenfalls im nächsten Jahr gewählt wird, sah eine Umfrage die AfD bereits im April als stärkste Kraft vor der SPD.
In Sachsen und Thüringen, wo erst 2029 wieder gewählt wird, sahen Umfragen die AfD im Sommer zuletzt mit jeweils 35 Prozent deutlich vor der CDU als zweitstärkste Kraft. In Brandenburg lag die AfD laut einer Juni-Umfrage mit 32 Prozent vor der SPD.

Haseloff weiterhin beliebtester Politiker

In Sachsen-Anhalt bevorzugt dennoch weiterhin eine Mehrheit der Befragten eine CDU-geführte Landesregierung. Rund 47 Prozent sprachen sich dafür aus – 37 Prozent für eine AfD-geführte Regierung.
Mit einem Zustimmungswert von 59 Prozent bleibt Reiner Haseloff beliebtester Politiker im Land. Es ist die erste Wahlumfrage, seit der 71-jährige CDU-Politiker und dienstälteste Ministerpräsident seinen Rückzug für das kommende Jahr angekündigt hat. Anfang August schlug Haseloff den CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze (46) als Spitzenkandidaten vor.
Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (dpa/red)

