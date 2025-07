Waldbrand Gohrischheide: Regen hilft bei Löscharbeiten

Einsetzender Regen hat beim Waldbrand in der Gohrischheide im nördlichen Sachsen für Entlastung gesorgt. Die Lage in einigen Einsatzabschnitten bleibt stabil, wie der Landkreis mitteilte. Es gebe immer wieder aufflammende Abschnitte.

Mehr als 700 Einsatzkräfte bemühen sich, das Feuer einzudämmen, das bisher 2.100 Hektar verbrannt hat, einen Großteil davon auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes. Nicht explodierte Sprengkörper auf dem Gelände haben die Möglichkeiten der Feuerwehr, das Feuer zu löschen, stark eingeschränkt.

In einigen Gebieten können die Einsatzkräfte wegen Munitionsresten im Boden nur vom Fahrzeug aus löschen. Foto: Robert Michael/dpa

Am Abend habe es in der Nähe der Kaserne Zeithain ein größeres Brandereignis gegeben. Durch die Unterstützung des Regens habe dies aber schnell erfolgreich bekämpft werden können.

Regen hilft

Auch an anderen Stellen habe der Regen am Abend einen Beitrag zur Beruhigung geleistet. Am Vormittag sollen die Löscheinsätze per Hubschrauber wieder fortgesetzt werden.

Bisher sollen rund 2.100 Hektar von dem Brand betroffen sein. Damit ist in der Gohrischheide eine größere Fläche abgebrannt als sonst im Schnitt in einem Jahr in Deutschland.

Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft vernichteten im Vorjahr 463 Brände etwa 334 Hektar Waldfläche. Im langjährigen Durchschnitt waren es 844 Hektar. (dpa/red)