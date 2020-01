Walter-Borjans verteidigt Bonpflicht – SPD verdient mit

In einem Brief (13. August 2016) schrieb Petra Paulsen: „Ich kann einfach nicht mehr täglich die Nachrichten hören, sehen oder lesen, die Hände in den Schoß legen und nichts tun." Epoch Times veröffentlichte ihren "Offenen Brief", zwei Bücher folgten, wurden Bestseller, Interviews mit Millionenaufruf, usw. Heute folgt hier ihr "Neujahrsappell 2020" Mehr»