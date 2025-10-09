Logo Epoch Times

Ukrainische NATO-Botschafterin: Kauf von US-Waffen für Kiew „äußerst wichtig"

Viersitzer mit über 1000 PS: Ferrari enthüllt Details zu erstem E-Auto „Elettrica"

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Vom Hamas-Überfall bis zu Trumps Friedensplan

Nach vier Monaten Haft im Iran: Deutsch-Franzose in Paris gelandet

Ungarischer Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai erhält Literatur-Nobelpreis

Bedrohtes Rebhuhn zum Vogel des Jahres gewählt

Merz blickt optimistisch auf jüngste Entwicklungen in Nahost

Verurteilter IS-Kämpfer aus Tadschikistan darf endgültig abgeschoben werden

Koalition einigt sich auf Reformen bei Verkehr, Rente und Bürgergeld

EU-Rechnungshof: 6 Milliarden Euro aus EU-Haushalt rechtswidrig ausgegeben

Gesetzliche Krankenversicherung

Warken erwägt offenbar deutlich höhere Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte

Die Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte für Medikamente und weitere Leistungen könnten drastisch steigen. Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland erwägt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken eine pauschale Anhebung um 50 Prozent.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht weitere Zuzsahlungen bei Krankenkassen. (Archivbild)

Redaktion
Die Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte für Medikamente und weitere Leistungen könnten drastisch steigen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag berichtete, erwägt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine pauschale Anhebung um 50 Prozent. Warken erklärte dazu in Berlin, es würden verschiedene Optionen geprüft, es gebe aber „noch keine finale Entscheidung“.
Für Medikamente müssten Versicherte im Fall einer 50-prozentigen Erhöhung der Zuzahlung künftig 15 statt bisher zehn Prozent des Arzneimittelpreises selbst zahlen. Der Mindestanteil stiege damit von fünf Euro auf 7,50 Euro, der Höchstbetrag von zehn auf 15 Euro. Für eine Krankenhausbehandlung würde pro Tag eine Zuzahlung von 15 statt zehn Euro anfallen.
Ziel der Überlegungen sei, die Finanzlücken in der gesetzlichen Krankenversicherung und der Sozialen Pflegeversicherung zu schließen, um Beitragserhöhungen zu vermeiden, erklärte dazu Warken. Dazu sei man „innerhalb der Regierung in guten Gesprächen“.
„Um diese Finanzlücke zu schließen, werden verschiedene Optionen in den Blick genommen“, erklärte die Ministerin weiter. „Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass diese Optionen dann auch alle umgesetzt werden.“ Eine Entscheidung über konkrete Maßnahmen gebe es noch nicht.
Dem RND-Bericht zufolge machten die Zuzahlungen der Versicherten vergangenes Jahr insgesamt rund fünf Milliarden Euro aus. Davon sei etwa die Hälfte auf Medikamente entfallen. Die aktuellen Regelungen gelten demnach seit 2004. (afp/red)

