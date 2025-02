Warnstreiks an Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf führen zu Flugausfällen

An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf werden ab Sonntagabend wegen eines eintägigen Warnstreiks zahlreiche Flüge gestrichen oder verschoben.

In Köln/Bonn soll der Ausstand um 21.30 Uhr beginnen; bis zum frühen Sonntagnachmittag wurden 75 von 168 im Streikzeitraum geplanten Flügen gestrichen, wie der Flughafen mitteilte. In Düsseldorf soll der 24-stündige Warnstreik am frühen Montagmorgen um 03.00 Uhr starten; der Flughafen warnte vor „Verzögerungen und Einschränkungen im Flugbetrieb“.

Zudem sei am Sonntagabend kein Late Night Check-in möglich, teilte der Flughafen Düsseldorf mit. Beide Airports riefen betroffene Passagiere auf, sich vor der Anreise bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter zum Status ihres Fluges zu informieren.

Dritte Tarifrunde am 14. März

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf beiden Flughäfen zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt für Beschäftigte bei Bund und Kommunen: Am Dienstag war auch die zweite Entgeltrunde in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen. ver.di erklärte, die „Verweigerungshaltung“ der Arbeitgeber treffe auch die Beschäftigten auf den nordrhein-westfälischen Flughäfen hart.

ver.di fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Außerdem verlangt die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen soll am 14. März stattfinden. (afp/red)